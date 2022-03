La frontière qui sépare le jeu vidéo du cinéma et de la télévision n'aura jamais été aussi mince. En seulement quelques mois, les projets d'adaptations se sont multipliés comme des mogwais qui prendraient l'eau ou mangeraient après minuit. Entre les séries Fallout, The Last of Us, Halo, Twisted Metal, God of War, Far Cry ou Bioshock, il y a du choix.

Prenez votre bloc-notes pour ajouter la série A Plague Tale Innocence.

Un nouveau jeu vidéo transformé en série

Dans un article du dernier numéro d'Ecran Total, relayé par Allociné, Mathieu Turi a révélé être l'heureux élu qui adaptera A Plague Tale sur le petit écran. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit du réalisateur français derrière Hostile ou plus récemment Méandre. Un film dans lequel Mathieu Turi glissait déjà un clin d'œil à un autre jeu, Death Stranding. Le metteur en scène a eu une solide expérience comme assistant réalisateur sur plusieurs longs-métrages. Par exemple Inglorious Basterds de Quentin Tarantino ou Sherlock Holmes : Jeu d'ombres de Guy Ritchie.

Ce nouveau projet transmédia sera une aventure 100% française. Il sera supervisé par l'éditeur Focus Entertainment et les créateurs du jeu, les bordelais d'Asobo Studio. Merlin Productions, derrière la série TF1 Clem, produira l'œuvre :

Il est fondamental pour moi que nos productions reflètent les talents et le savoir-faire français. A Plague Tale est un jeu imaginé à Bordeaux par Asobo que nous produisons avec une société implantée à Paris ; ses créateurs avaient l’opportunité de vendre l’adaptation aux Etats-Unis, mais ils ont préféré travailler avec des Français : je tiens à leur rendre cette confiance.

A Plague Tale : il ne faut pas avoir peur des rats

A Plague Innocence, qui précède la future suite Requiem, raconte la fuite d'un frère et d'une sœur, Hugo et Amicia, tous deux forcés à fuir leur foyer. Alors que la peste ravage le Royaume de France, ils doivent rester soudés pour échapper à l'Inquisition et à l'invasion des rats. Des bestioles pas vraiment mignonnes qui sont au cœur du gameplay et essentiels à l'ambiance.

1349. La peste ravage le Royaume de France. A travers les champs de bataille et les villages dévastés par la maladie, Amicia et son petit frère Hugo sont poursuivis sans relâche par l'Inquisition. Sur leur chemin, ils uniront leurs forces avec d'autres enfants laissés orphelins par la guerre, et tenteront de repousser l'invasion des rats grâce au feu et la lumière. Dans leur lutte pour survivre, ils devront faire face à des horreurs sans nom, soutenus uniquement par le lien qui unit leur destin. Alors que leur aventure commence... le temps de l'innocence touche à sa fin

Il est encore temps de découvrir ce premier volet avec la mise à jour gratuite PS5 / Xbox Series.