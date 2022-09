A Plague Tale Requiem, l'un des jeux les plus attendus de 2022 avec God of War Ragnarok et Call of Duty Modern Warfare 2, révèle le temps que durera la nouvelle d'Amicia et Hugo.

Une durée de vie dans la moyenne pour A Plague Tale Requiem

Ce nouveau volet s'étendra t-il davantage qu'A Plague Tale Innocence ? Ça se pourrait bien. Dans un entretien pour PLAY Magazine, Kevin Pinson, lead level designer d'Asobo Studio, estime la durée de vie d'A Plague Tale Requiem entre 16 et 18 heures (via PSU). Selon lui, aucun remplissage comme d'autres jeux solo pour prolonger artificiellement l'expérience, mais une durée en accord avec l'histoire que l'équipe voulait raconter.

C'est une question de rythme, il n'y aucun remplissage, et nous n'avons pas essayé d'étirer le jeu en longueur parce que nous devions le faire. Notre éditeur Focus Interactive nous encourage à choisir la longueur que nous voulons pour le jeu et l'histoire que nous souhaitons raconter. Nous ne visons pas un nombre d'heures spécifique. Ce n'est pas quelque chose que nous prenons en compte lorsque nous concevons le jeu. Etant donné que nous sommes une petite équipe de 70 personnes, nous devons faire des choix drastiques.

Où se situe cette suite par rapport au précédent opus ? En traçant l'histoire, A Plague Tale Innocence pouvait être terminé aux alentours des 10 heures, et 16 heures au total pour tout boucler. Si Kevin Pinson parle de 16 à 18 heures uniquement pour le scénario, alors la durée de vie serait bien plus importante.

A Plague Tale Requiem sortira le 18 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC, et d'ici là, vous avez nos premières impressions dessus.