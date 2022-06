Chose promise, chose due. A 18h tapantes, Focus Home Interactive et Asobo ont pris d’assaut YouTube pour son showcase d’A Plague Tale Requiem. La suite tant attendue a enfin dévoiler sa date de sortie mais aussi montré une longue séquence de gameplay alléchante.

A Plague Tale Requiem sortira le 18 octobre 2022

Fin du suspense, A Plague Tale Requiem sera disponible le 18 octobre 2022 sur PS5, Xbox Series X, PC et Nintendo Switch via le cloud. Grâce au succès critique et commercial du premier jeu, la suite est devenue dès son annonce l’un des jeux les plus attendus de 2022. Et pour cause, Asobo semble clairement vouloir aller plus loin tout en restant en terrain connu. La présentation de ce jeudi 23 juin a en effet été l’occasion de découvrir plus amplement le gameplay d’A Plague Tale 2, qui nous dévoile en même temps de nouvelles images aguicheuses mettant en scène Hugo et Amicia livrés à eux-mêmes, encore.

L'occasion de découvrir quelques nouveautés de gameplay. Hugo peut par exemple sentir la présence des ennemis et les mettre en surbrillance pour mieux planifier l'angle d'attaque du duo. Comme dans A Plague Tale Innocence, l’accent sera également mis sur l’infiltration et comme nous vous le disions dans notre preview, Amcia pourra désormais tuer discrètement des gardes.

On vous met partage également la vidéo du live qui dévoile deux morceaux du jeu composés par Olivier Derivière et l'OST risque une nouvelle fois d'être un banger.