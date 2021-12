La rumeur courait depuis la fin de l'année 2019, mais il aura fallu attendre l'E3 2021 pour découvrir officiellement le retour d'Hugo et Amicia dans A Plague Tale Requiem, la suite d'A Plague Tale Innocence.

Voici les orgues, Qui remettent ça

En l'espace d'une minute trente, les français d'Asobo Studio ont ainsi pu illustrer la nouvelle dimension qu'ils entendent offrir au duo de survivants. Comme pour préciser les intentions derrière le sous-titre de ce nouvel épisode, c'est en citant le poème éponyme de Robert Louis Stevenson qu'A Plague Tale Requiem nous invite à mettre les voiles, et à quitter les ruelles étroites du premier épisode pour le grand large.

Fuyant leur passé douloureux, Amicia et son frère voyagent en direction du sud, vers des contrées lointaines et leurs cités marchandes. Dans une lutte désespérée pour survivre, frappez dans l’ombre ou déchaînez les enfers grâce à un arsenal fourni d’équipement et de pouvoirs surnaturels… et découvrez le prix à payer pour sauver les êtres qui vous sont chers.

Requiem ton prochain

Si les questions soulevées par cette nouvelle bande-annonce (et l'arrivée d'un nouveau protagoniste) sont nombreuses, l'éditeur Focus Entertainment profite de ce coup de projecteur pour gratuitement proposer le premier chapitre d'A Plague Tale Innoncence ! Les joueurs les plus impatients pourront en effet découvrir les 50 premières minutes de l'aventure de 2019 via la boutique en ligne Focus Store, histoire de découvrir pourquoi les premières aventutes d'Hugo et Amicia ont su charmer une bonne partie de la rédaction de Gameblog.

A Plague Tale: Requiem est attendu pour 2022 sur PC, PS5, Xbox Series X|S, et en version Cloud sur Switch.