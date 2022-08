A Plague Tale Requiem est l'un des jeux les plus attendus de 2022, notamment sur Gameblog où il figure dans le top 5 de vos attentes. Mais rien n'était joué pour cette suite...

A Plague Tale Requiem aurait pu ne pas sortir

Ça peut paraître plus qu'étrange et étonnant aujourd'hui, mais oui, une suite à A Plague Tale Innocence n'était pas une évidence pour les bordelais d'Asobo Studio. C'est Kevin Pinson, lead level designer, qui a fait cette confidence lors d'un entretien avec PCGamesN.

Ce n'était pas joué d'avance. D'abord, nous savons que nous sommes une petite équipe puisque nous étions une quarantaine de personnes. Donc nous avons mis tout notre cœur dans A Plague Innocence et nous avons fait tout ce que nous voulions faire. De ce fait, voir l'accueil réservé au jeu a été énorme pour nous - nous avons tout lu : chaque retour, tous les retours.

Et pourtant, après tous les beaux mots de la presse et des joueurs, le doute subsistait sur le projet suivant et la suite à donner à cette franchise.

Quand nous avons vu l'accueil, nous avons réfléchi à ce que nous voulions faire ensuite - ce n'était pas évident que ça allait être une suite. Nous sommes guidés par la narration, donc nous avons d'abord pensé à l'histoire. Cela avait du sens de faire revenir Hugo ainsi qu'Amicia et de suivre leur aventure. C'est de cette manière que nous avons commencé. C'est essentiellement l'accueil du jeu qui nous a fait penser à la suite.

Quant à un troisième opus, chaque chose en son temps.

A Plague Tale 3 dans les esprits d'Asobo Studio ? À voir

Asobo Studio ne souhaite pas mettre la charrue avant les bœufs et sont focalisés principalement sur A Plague Tale Requiem, et non sur leur prochain titre. A Plague Tale 3 a-t-il une chance d'entrer en développement ? Peut-être mais rien n'est prévu pour l'instant et les équipes prendront leur décision après la sortie.