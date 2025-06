Ce soir, c’est le grand soir. Celui de The Outer Worlds 2, des jeux Microsoft et aussi de tous espoirs les plus fous comme Hollow Knight Silksong et The Elder Scrolls 6 si on vise la lune. Depuis quelques années maintenant, le Xbox Showcase est devenu la conférence estivale à ne pas louper. Phil Spencer et ses équipes rameutent toujours du très beau monde, en plus de présenter les jeux à venir de ses studios qui incluent désormais Activision/Blizzard et Bethesda. C’est aussi et surtout l’occasion de découvrir les futurs sensations indépendantes et AA. Et après Clair Obscur Expedition 33, voilà qu’un autre jeu français d’une licence adorée va se dévoiler : A Plague Tale. Voici votre premier gros leak du Xbox Showcase.

Un nouveau jeu A Plague Tale dévoilé en avance

La surprise aurait été énorme s’il n’y avait pas eu ce cafouillage. Focus Entertainment devrait ainsi faire le déplacement ce soir au Xbox Showcase ou au PC Gaming Show, les deux conférences majeures restantes de ce Summer Game Fest 2025. Vu l’ampleur du jeu, on le voit plutôt s’annoncer du côté de Microsoft. Le compte Instagram officiel de l’éditeur a malencontreusement vendu la mèche : un nouveau jeu A Plague Tale va très prochainement s’annoncer. Véritable jeu à part entière ou spin-off, le mystère reste entier pour l’instant, mais ce troisième jeu mettra en scène Sophia, la pirate croisée dans Requiem. Elle semble plus jeune dans les extraits montrés, donc on penche sur une préquelle.

La vidéo officielle de Resonance : A Plague Tale Legacy qui a malheureusement leakée et qui a depuis été supprimée, nous a offert de premiers détails via sa description. Les joueurs devront ainsi partir à la recherche d’anciens secrets et affronter une créature mythique au cœur d’une malédiction dévastatrice, sans que l’on en sache plus. Ça colle parfaitement au passé du personnage, qui a su intriguer de nombreux joueurs dans A Plague Tale Requiem. Rendez-vous donc très certainement ce soir à partir de 19h00 pour de plus amples révélations et images. Et comme vous, on a hâte. Selon le malencontreux leak, A Plague Tale Legacy sera disponible dans le courant 2026 sur Xbox Series, PC et PS5.

©Focus Entertainment

Source : Focus Entertainment