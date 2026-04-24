Depuis son lancement il y a bientôt un an, la Nintendo Switch 2 continue de recevoir, au compte-gouttes, des portages en tout genre. Certains plus ambitieux que d'autres, tentant de faire tenir des mondes ouverts généreux dans les entrailles de la console hybride, d'autres nettement plus à l'aise avec son ADN nomade, qui leur sied comme un gant. Si plusieurs éditeurs restent encore étonnamment discrets sur leurs intentions, l'un des ténors de la scène indépendante vient, lui, de dégainer un véritable florilège d'annonces.

Plein de jeux annoncés pour la Nintendo Switch 2

Annapurna Interactive a ainsi annoncé pas moins de neuf jeux à destination de la console. Deux d’entre eux sont déjà disponibles, et ce sont deux pépites en leur genre. D’un côté le psychédélique et bien rythmé Sayonara Wild Hearts, et le jeu d’horreur Lorelei and the Laser Eyes, qui n'avait déjà laissé personne indifférent à sa sortie en 2024. Plus intéressant encore, plusieurs productions très prometteuses ont confirmé leur arrivée sur Nintendo Switch pour leur lancement. Parmi elles, un titre particulièrement surveillé par les amateurs de Life is Strange : Mixtape. Trêves de bavardages, voici tous les jeux Annapurna Interactive confirmés sur Nintendo Switch 2 :

Tous les nouveaux jeux confirmés sur la console

Sayonara Wild Hearts (disponible dès maintenant ) : jeu d'action et de rythme pop et psychédélique, à l'esthétique flashy. Une expérience sensorielle, courte, mais marquante.

(disponible dès maintenant ) : jeu d'action et de rythme pop et psychédélique, à l'esthétique flashy. Une expérience sensorielle, courte, mais marquante. Lorelei and the Laser Eyes (disponible dès maintenant ) : jeu d'horreur et d'énigmes à la mise en scène cryptique et à l'ambiance parfois malaisante. Une petite pépite en son genre, volontairement déroutante.

(disponible dès maintenant ) : jeu d'horreur et d'énigmes à la mise en scène cryptique et à l'ambiance parfois malaisante. Une petite pépite en son genre, volontairement déroutante. Mixtape (7 mai 2026) : prochain jeu narratif qui fleure bon les années 90. Un road trip adolescent et virée douce-amère, qui sera porté sur des mini-jeux et une bande-son qui s'annonce particulièrement bien sentie.

(7 mai 2026) : prochain jeu narratif qui fleure bon les années 90. Un road trip adolescent et virée douce-amère, qui sera porté sur des mini-jeux et une bande-son qui s'annonce particulièrement bien sentie. Stray (28 mai 2026) : le plus félin des jeux à venir sur Nintendo Switch 2. La petite pépite française vous met dans les patounes d'un chat, qui tente de retrouver sa maison dans une ville cyberpunk.

(28 mai 2026) : le plus félin des jeux à venir sur Nintendo Switch 2. La petite pépite française vous met dans les patounes d'un chat, qui tente de retrouver sa maison dans une ville cyberpunk. To a T (11 juin 2026) : jeu narratif assez expérimental et atypique du créateur de Katamari Damacy, au ton poétique et aux situations absurdes. Un titre salué par les amateurs d'OVNI vidéoludiques.

(11 juin 2026) : jeu narratif assez expérimental et atypique du créateur de Katamari Damacy, au ton poétique et aux situations absurdes. Un titre salué par les amateurs d'OVNI vidéoludiques. Wanderstop (23 juin 2026) : jeu de gestion narratif par les créateurs de The Stanley Parable. Au programme, un salon de thé et des discussions très introspectives.

(23 juin 2026) : jeu de gestion narratif par les créateurs de The Stanley Parable. Au programme, un salon de thé et des discussions très introspectives. D-topia (14 juillet 2026) : prochain jeu d'aventure dystopique qui sera disponible sur Nintendo Switch 2 dès sa sortie. Résolvez des énigmes dans un monde où la vie est régie par l'IA.

(14 juillet 2026) : prochain jeu d'aventure dystopique qui sera disponible sur Nintendo Switch 2 dès sa sortie. Résolvez des énigmes dans un monde où la vie est régie par l'IA. Forever Ago (2026) : futur jeu narratif qui raconte le road trip d’Alfred, en quête de rédemption à la suite d’une terrible tragédie.

(2026) : futur jeu narratif qui raconte le road trip d’Alfred, en quête de rédemption à la suite d’une terrible tragédie. Demi and the Fractured Dream (2026) : jeu d’action et d’aventure dans un univers fantasy. Entre combats et énigmes, à vous de sauver le monde en triomphant des Bêtes maudites.

Bande-annonce en anglais

Source : Annapurna Interactive