Un set LEGO en cache toujours un autre. Hier, on vous a annoncé la sortie imminente de l'ensemble 10352 Les Simpson Krusty Burger. Une construction qui reproduit de façon toujours très détaillée le fameux fast-food que l'on voit dans la série d'animation de Matt Groening, et qui devrait se vendre comme des petits pains. Aujourd'hui, l'une des grosses sorties LEGO de mai 2025 est accessible pour les amateurs de briques, et pas seulement les membres Insiders. Un joli set d'une licence culte.

Une franchise iconique débarque à toute vitesse chez LEGO

Il y a un moment que Nintendo et LEGO ont trouvé un terrain d'entendre pour concevoir ensemble des sets. Tantôt c'est magique comme avec 71438 Super Mario World Mario et Yoshi, et tantôt, le résultat est plus discutable avec des constructions moins intéressantes à monter et à exposer. Depuis l'année dernière, la firme danoise et la société japonaise ont mis en vente des sets Mario Kart. Et c'est cette gamme qui accueille justement une nouveauté avec une réplique du légendaire Mario sur son karting, le modèle 72037 Mario Kart : Mario et kart standard. Un set qui, malgré les apparences, peut prendre des poses dynamiques en raison des membres articulés ou du socle sur lequel le véhicule peut reposer.

72037 Mario Kart Mario et kart standard

Le set 72037 Mario Kart Mario et kart standard est désormais disponible en exclusivité sur la boutique officielle LEGO. Un ensemble qui permet de recréer le mythique kart standard de Mario et le plombier à l'aide des 1972 pièces contenues dans la boîte. Si le design de la tête de Mario devrait diviser, certains apprécieront sûrement de voir que le visage ainsi que les bras sont articulés, offrant ainsi diverses poses. De plus, ce set 72037 LEGO Mario Kart Mario et kart standard bénéficie d'un support spécial pour une pose dynamique. Vous pourrez dès lors l'incliner en avant, en arrière, et sur les côtés pour donner la sensation de mouvement du bolide.

Source : boutique officielle.