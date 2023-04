Si l'on retient facilement les bons jeux vidéo, notre esprit a aussi tendance à retenir les pires. Mauvaise expérience à cause des bugs (coucou The Last of Us PC), gameplay inexistant ou tout simplement inintéressant, on a tous en tête une mauvaise expérience vidéoludique à la fois sur consoles mais aussi sur PC. Mais ici on souhaite vous dresser la liste du pire du pire. Ce n'est évidemment pas exhaustif mais c'est clairement le top 5 si vous avez envie de vous fendre la poire de désespoir ou rire un bon coup pour vous détendre en ce 1er avril. L'objectif n'est pas de se moquer du travail (parfois très difficile) des développeurs mais plutôt d'admirer ce qui peut résulter d'un jeu bâclé. Soit par manque de volonté soit tout simplement car il était bien trop tôt pour en faire la commercialisation. Retour sur plus de 15 ans d'échec.

5 jeux pour les gouverner tous dans la nullité

On a essayé de vous présenter un panel de jeux sur plusieurs générations. Tous ne sont pas mauvais pour la même raison. Comme nous pouvions l'expliquer un peu plus haut, des titres ont été tout simplement vendus (beaucoup) trop tôt. Mais dans le lot, il y a aussi des jeux qui n'auraient jamais dû voir le jour tout simplement car le gameplay en lui même n'avait aucun intérêt. On vous laisse découvrir tout cela.

5. Aliens Colonial Marines : quand une saga en or devient un désastre

On aurait aimé que ce soit un poisson d'avril et une mauvaise blague mais c'est pourtant réel. Le 11 février 2013, le monde pouvait découvrir Aliens : Colonial Marines. Un jeu qui avait tout pour plaire sur le papier. Une saga de science-fiction renommée, un FPS en plein milieu de l'âge d'Or du genre et de très bonnes idées. Pour autant lors de sa sortie ce fut un véritable désastre videoludique. Une accumulation de bugs à tous les niveaux, une IA ridicule à en pleurer de rire et un level design plus que douteux. Les mécaniques sont d'une pauvreté extrême et on se contente généralement de tirer sans se poser de question. Cerise sur le gâteau, le scénario est d'une nullité absolue et est un véritable crachat aux films. Notons pour leurs défenses qu'avec les années le studio Gearbox Software (Borderlands 3) a pu remonter un peu la pente mais malgré tout un lancement de ce type était une honte et cela n'a fait que ternir un peu plus l'image de l'adaptation Alien en jeu vidéo. Plus jamais ça, par pitié. Heureusement le très bon Alien Isolation est là pour rattraper tout.

Même le trailer rame

4. Fam ily Party : 30 Great Games Obstacle Arcade

En 2012 sur Wii U sort un certain Family Party : 30 Great Games Obstacle Arcade. Un ensemble de mini-jeux qui aurait pu faire de l'ombre à Wii Sports si seulement le titre n'avait pas été aussi désastreux. On peut profiter d'un total de 35 mini-jeux mais la majorité d'entre eux n'ont aucun intérêt. Le studio Art Co., Ltd n'a pas beaucoup accordé d'attention à la partie visuelle qui est un amas de pixels obsolète dès la sortie. C'est moche, c'est fade et ingrat de bout en bout. Comble de l'ironie pour un jeu dont la manette est primordiale dans le gameplay, les commandes sont buggés et certains mini-jeux sont injouables. C'est mal codé et on a envie d'abandonner après 10 minutes. Que du bonheur.

Pour ajouter un peu de sel à l'ensemble, le doublage est catastrophique et provoque des maux de tête. Du mauvais gout à toutes les étapes du développement. On se demande même à quel moment le titre a pu passer dans les mailles du filet pour se retrouver en vente. Il fallait absolument trouver une compilation de mini-jeux à faire sur Wii U sous peine de fin du monde, il ne peut en être autrement. C'est l'un des pires jeux de la Wii U qui possède pourtant de bons jeux dans sa catalogue comme Xenoblade Chronicles X ou encore Bayonetta 2.

Moche à souhait.

3. Ride to Hell : Retribution. Un jeu vidéo qui porte bien son nom, une vraie chevauchée vers l'Enfer.

En 2013, le studio Eutechnyx qui a disparu depuis réalise Ride to Hell : Retribution en espérant surfer sur la vague de l'excellente série Sons of Anarchy. Hélas il ne suffit pas d'une bonne inspiration pour faire un bon jeu. "L'œuvre" suit les aventures d'un homme revenant de la guerre du Viêt Nam en 1969 et ayant des problèmes à s'intégrer dans la société. Jusque là tout va bien et on retrouve d'ailleurs quelques inspirations du coté de Taxi Driver. Le problème c'est que ce jeu d'action-aventure est un désastre à tous les niveaux. Le studio est spécialisé dans les jeux de course et pourtant le début de l'aventure commence sur une course de moto totalement nullissime. La conduite est catastrophique et il n'y a rien à sauver. Le design des personnages est affreux, les missions sont inutiles et on tourne en rond au bout d'une heure. Triste constat.

Le scénario qui débute pourtant sur une bonne base se noie très vite dans le grand n'importe quoi et notre personnage devient en peu de temps un tueur de masse et d'innocents sans raison. Pour une raison obscure on se retrouve par exemple lors d'une mission dans une centrale électrique dans laquelle on va méthodiquement assassiner chacun des techniciens de maintenance. Car après tout, pourquoi pas ? Le jeu est disponible sur Xbox 360, PS3 et PC et on ne vous conseille absolument pas de vous le procurer. Pour couronner le tout le jeu est blindé de bugs et de glitch en tout genre. Notre personnage ne peut pas sauter un muret d'1 mètre et nous force à faire un contour de plusieurs minutes. Aussi affligeant que le reste de l'aventure. Si vous avez envie d'un vrai jeu en monde ouvert avec de la moto, tournez vous plutôt vers Days Gone. Et si vous êtes motard... allez sur MotoGP.

L'odeur du jeu...

2. Leisure Suit Larry : Box Office Bust : un désastre sexiste qui enchaine les blagues de tonton

On arrive sur la crème de la crème en matière de nullité vidéoludique. On vous présente Leisure Suit Larry: Box Office Bust. Ce jeu vidéo est sorti le 27 mars 2009 dans nos contrées et il n'est pas dans notre top 5 pour rien. On y incarne Larry Loveage, un véritable looser, dragueur compulsif et misogyne. Embauché sur un plateau de tournage pornographique par son oncle, c'est là que tout dégénère avec une succession de gags sous la ceinture et un gameplay inexistant. Le marketing du jeu avait survendu son titre en le présentant comme un jeu "à la GTA"' avec un monde ouvert et de nombreuses possibilités. Il n'en est rien. Ce n'est même pas digne de Postal.

Résultat des courses, les missions sont en fait une succession de désastres avec des objectifs qui deviennent de pire en pire. Comme celle qui consiste à prendre des photos de femmes à leur insu tout en soumettant l'idée au personnage de se masturber. Bref, rien n'allait en 2009 déjà et c'est encore moins le cas en 2023. Tout est à jeter et c'est sans compter les nombreux bugs qui viennent apporter encore un peu plus de catastrophe à l'expérience. C'est vulgaire, de mauvais gout et même franchement malsain. Un jeu à tout de même savourer entre amis pour rire un bon coup devant tant de néant.

Le comble du bon goût

1. Big Rigs : Over the Road Racing. 100% bug et 100% rigolade

On arrive sur ce qui se fait de pire en matière de jeu vidéo avec Big Rigs : Over the Road Racing. Derrière ce nom se cache un jeu de course de camions semi-remorques qui est sorti en 2003. Première erreur de gameplay, le jeu se vend comme vous proposant une expérience de course dont l'objectif est d'échapper à la police à cause d'une cargaison illégale. Problème, il n'y a pas de police et aucun objectif si ce n'est gagner une course... contre un autre camion. Pourquoi ? On se le demande aussi. Mais là où cela devient marrant c'est que le camion adverse est totalement buggé et reste bloqué sur la ligne de départ la majorité du temps. Le joueur se retrouve ainsi à faire une course seul dans des environnements vides sans circulation. La définition même du fun. C'est l'anti-Need For Speed Unbound absolu.

Cela devient encore plus cocasse quand on commence à rouler. En effet, les lois de la physique peuvent être violées totalement. Le camion peut alors rouler en dehors des pistes et escalader des montagnes sans perdre de vitesse. Mieux, il peut rouler en marche arrière plus vite qu'en marche normale. Et comme notre camion est en dehors de toute réalité, il peut traverser les bâtiments et les décors et passer sous la map. Le jeu souffre aussi pour ne rien louper de problèmes de traduction et de nombreuses incohérences en terme de level design. Comme ce fameux lampadaire qui n'éclaire pas la route mais uniquement le ravin du coté droit. Bref un jeu qui a de quoi rendre fou et qui mérite bien sa place dans le top 1. Enfin et c'est important de le noter, c'est le seul jeu de course où le compteur de vitesse permet d'avoir une vitesse illimitée négative. En dessous de 0 donc, car le jeu n'est pas sensé prendre en considération la marche arrière à pleine allure. En dessous de 0 pourrait d'ailleurs être l'épitaphe de ce Big Rigs : Over the Road Racing. Si vous êtes routier et que vous aimez les camions, il y a par exemple American Truck Simulator à se mettre sous la dent. Bien plus qualitatif.