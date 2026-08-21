League of Legends vient de perdre son dernier jeu à peine un an après sa sortie sur consoles et PC, un nouvel échec qui fait très peur pour le MMO que tout le monde attend.

Si Riot Games cartonne avec League of Legends, on ne peut pas dire que l'entreprise arrive réellement à faire autre chose avec sa licence. 2XKO, le jeu de combat gratuit qui devait lui aussi percer et se faire une place sur la scène e-sport, vient d'annoncer une très mauvaise nouvelle. Moins d'un an après sa sortie, le jeu est finalement abandonné et sera condamné à mourir à petit feu. Les fans commencent sérieusement à se poser des questions concernant l'un des projets les plus prometteurs annoncés jusqu'ici : le fameux MMORPG dont on n'a plus de nouvelles depuis longtemps.

Riot Games abandonne 2XKO, le jeu de combat League of Legends

Après la fin de Riot Forge, qui devait permettre à Riot Games de capitaliser sur ses licences en créant de nouveaux jeux, puis la mise à mort de Legends of Runeterra, c'est au tour de 2XKO d'être achevé avant l'heure. Après des années de développement, 2XKO est sorti dans la douleur, succédé de très près par une vague de licenciements qui n'augurait déjà rien de bon. Si le jeu avait tout pour plaire sur le papier, le public n'a pas répondu présent, en tout cas, pas suffisamment.

Après des mois de mises à jour et quelques personnages supplémentaires, Riot vient d'annoncer la nouvelle. Le développement actif de 2XKO sera définitivement arrêté en décembre 2026, mais les serveurs resteront actifs. En parallèle, toutes les dépenses faites dans la boutique avant le 20 aout 2026 seront remboursées aux joueurs. En d'autres termes, ils ne débranchent pas définitivement 2XKO pour le moment, mais le jeu tournera de manière parfaitement automatique et rien de nouveau ne sera ajouté.

Riot n'arrive pas à capitaliser sur son univers

Une mort lente qui n'est pas sans rappeler le sort qu'a subi Legends of Runeterra il y a quelques années. Une fois encore, Riot Games n'a pas réussi à capitaliser avec League of Legends, une licence pourtant colossale que l'on n'imagine même plus disparaître du décor. Et ce, malgré le fait que le MOBA tourne à plein régime depuis près de 17 ans maintenant et que la série Arcane a fait exploser la popularité de l'univers auprès du grand public. À l'époque, Riot se disait déjà déçu de ne pas avoir réussi à faire rester les curieux sur son MOBA suite au pic de popularité du jeu provoqué par le succès d'Arcane. L'univers intéresse, mais Riot Games n'arrive pas à en faire quoi que ce soit.

Les fans ont peur pour le MMO ultra attendu

L'abandon de 2XKO, et l'incapacité de League of Legends à capitaliser sur son univers, commence à sérieusement faire peur aux fans qui craignent que le MMO actuellement en développement ne finisse par être annulé. Le jeu est en production depuis de très nombreuses années et a été partiellement rebooté suite au succès d'Arcane justement. Pour l'heure, le jeu n'a pas donné de nouvelle officielle depuis très longtemps, il serait peut-être temps qu'il se réveille.