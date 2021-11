Une info de rachat, et donc financière, il y avait longtemps tiens. Ou pas. En effet, en ce matin matinal, 2K annonce avoir racheté le studio basé en Espagne, elite3d et s'apprête à étendre la présence mondiale du studio de développement 31st Union appartenant à 2K, ainsi que de la division Global Services de la société.

Oyez braves gens... 2K annonce ce jour que la société a fait l’acquisition de PLATYGOBIAN, S.L., exerçant ses activités sous elite3d, l’un des principaux studios de création au monde dédié à la création d’images 2D et 3D pour l'industrie du jeu vidéo.

Une société ou plusieurs ?

Cette société, visiblement cruciale pour 2K vu le move en question, est basée à Valence (Espagne). L'équipe nouvellement acquise sera renommée de deux façons : tout d’abord, pour former un deuxième bureau pour le développeur en propriété exclusive de 31st Union, mais aussi pour développer un nouveau site d'édition pour 2K, "mettant l'accent sur sa division Global Services".

Ce n'est pas tout puisque 2K annonce également qu'il a acquis TURIA GAMES, S.L. à Valence, un studio de développement codétenu par les fondateurs d'élite3d. Les conditions financières et le nombre d’emplois liés à cette acquisition n'ont pas été divulgués. Dommage...

Un projet AAA non annoncé

Concernant 31st Union, studio fondé en février 2019 et dirigé par Michael Condrey, vétéran de l'industrie du jeu vidéo, le nouveau bureau de Valence viendra en complément du siège du studio basé à San Mateo (Californie) sur le développement en cours de son projet AAA non annoncé et très attendu. Suite à cette acquisition, 31st Union fonctionnera comme une équipe globale et intégrée à toutes les disciplines, adoptant une approche permanente pour une connexion et une collaboration transparentes entre collègues.

Voyons ce qu'en disent les différentes parties... et notamment déclare David Ismailer, Président de 2K :

elite3d a eu un impact significatif sur notre industrie en aidant de nombreux développeurs et éditeurs à donner vie à leurs jeux grâce à une passion et une créativité de premier ordre”. Le style de travail de l'équipe et la culture des employés sont également un excellent complément à notre vision et à nos valeurs. Nous sommes impatients de voir nos nouveaux collègues contribuer aux progrès réalisés à ce jour par 31st Union et jouer un rôle clé dans la croissance et le développement de Global Services pour nos jeux actuels et futurs. 31st Union est fondée sur une culture qui défend l'inclusivité, des individus talentueux et un caractère exceptionnel.

Suivi par Michael Condrey, Président de 31st Union :

La diversité des perspectives et des expériences est la pierre angulaire de notre croissance en tant qu'équipe. Compte tenu de nos ambitions et de l'ampleur de notre jeu, accueillir une équipe incroyable comme elite3d était une superbe opportunité. Nous sommes honorés d'accueillir Oscar, Jose et tous les membres d'élite3d dans notre famille de développement et nous attendons avec impatience qu'ils enrichissent notre studio et réalisent nos aspirations en matière de jeu.

Bref, il est urgent d'attendre comme on dit parfois.