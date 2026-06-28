Le 14 novembre 2026, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty célèbrera officiellement son vingt-cinquième anniversaire. En d’autres termes, cela fait maintenant plus de deux décennies bien tassées que l’œuvre d’Hideo Kojima a vu le jour sur PS2, offrant ainsi à la machine de Sony ce qui reste aujourd’hui encore l’un de ses jeux les plus marquants. Et en dépit du temps qui passe, il apparaît que ce dernier est encore loin de nous avoir livré tous ses secrets, en témoigne cette nouvelle découverte récemment mise au jour par un internaute.

Un joueur découvre une interaction cachée dans Metal Gear Solid 2

En effet, ce n’est un secret pour personne : Kojima est de ces créateurs qui aiment pousser notre médium préféré dans tous ses retranchements, en faisant constamment preuve d’un sens du détail à toute épreuve. Des jeux comme Death Stranding et Death Stranding 2: On the Beach nous l’ont dernièrement prouvé, mais ils sont loin d’être les seuls. Dès les premiers Metal Gear Solid, le créateur japonais appliquait déjà cette vision à toutes ses œuvres, et Metal Gear Solid 2 nous le prouve encore une fois de la plus belle des manières.

Car comme révélé par un joueur sur Reddit, il apparaît qu’une nouvelle interaction secrète a été découverte à la fin du chapitre « Tanker », au moment où Snake se dirige vers la salle dans laquelle se trouve le Metal Gear Ray. En chemin, il est en effet possible de croiser la route d’une pièce annexe, qui offre notamment l’opportunité aux joueurs de se cacher des ennemis en pleine patrouille dans la zone. Mais il s’avère qu’attaché au mur de celle-ci se trouve un tuyau susceptible de révéler la présence de Snake à ses adversaires.

Comment ? C’est très simple : en tombant du mur où il est accroché si le joueur a le malheur de vouloir observer l’ennemi du coin de l’œil depuis sa cachette. « Après plus de 20 ans à jouer à Metal Gear Solid 2, je pensais avoir tout vu, et cela s’est produit » s’est alors étonné le joueur à l’origine de la vidéo sur Reddit. « Apparemment, c’est un événement unique qui ne se déclenche que si vous jetez un œil depuis ce coin très spécifique. Je ne m’attendais à rien, donc quand le tuyau est soudainement tombé, j’ai vraiment sursauté ».

Un secret de polichinelle pour certains, une surprise pour d’autres

Et il faut croire qu’il n’est pas le seul à être passé à côté de cette interaction sur Metal Gear Solid 2, puisque de nombreuses réactions tout aussi surprises se sont alors enchaînées sous le post. « P*tain de m*rde, quoi ? Moi aussi. Ce jeu est légendaire mec », a par exemple déclaré un internaute en réaction à cet extrait. « C’est vraiment incroyable qu’un jeu auquel j’ai probablement joué plus de deux douzaines de fois depuis l’enfance ait encore des surprises que je n’ai jamais vues auparavant », renchérit un autre fan de Metal Gear Solid 2 de son côté.

Mais précisons quand même que cette nouvelle découverte n’est pas forcément si nouvelle qu’on le pense pour tout le monde, puisqu’il apparaît que certains joueurs l’avaient déjà repérée au cours de leurs parties. « Cela s’est produit lors de ma toute première partie », affirme notamment l’un d’eux, tandis qu’un autre se souvient « l’avoir trouvé quand [il] était enfant ». « J’avais probablement 7 ans et ça m’a bien eu ». Cela reste néanmoins une belle trouvaille pour les autres joueurs de Metal Gear Solid 2, potentiellement arrivés avec la Master Collection Vol 1 pour certains.

Source : Reddit