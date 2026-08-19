Il y a des jeux qui marquent durablement les esprits, au point que les joueurs réclament d’eux-mêmes des remakes 20 ans plus tard. C’est le cas pour ce titre marquant de la PS2 et de la GameCube qui pourrait bien revenir.

23 ans après avoir marqué toute une génération de joueurs, Les Simpson Hit & Run pourrait prochainement sortir de son purgatoire. Lors d’un panel consacré à la célèbre famille jaune pendant la D23, Matt Groening, créateur de la série, a été interrogé sur un éventuel retour du jeu emblématique de la PS2 et de la GameCube. Et sa réponse va redonner de l'espoir à celles et ceux qui espéraient un retour du jeu.

Bientôt un remake pour Les Simpson Hit & Run ?

« Je pense que le jeu original va revenir sous une forme ou une autre... », a ainsi répondu le créateur, avant que Matt Selman, actuel showrunner, ne le reprenne pour calmer aussitôt les ardeurs : « ...ou pas. ». Ce n’est pas l’annonce officielle que les joueurs espéraient pour la D23, surtout après les nombreuses rumeurs autour du développement d’un remake de Les Simpson Hit & Run. Et ils sont particulièrement nombreux à attendre le retour du jeu culte qui a bercé l’enfance de nombreux joueurs PS2 et GameCube. Sorti en 2003, également sur la première Xbox, le jeu de Radical Entertainment avait marqué les esprits avec son « GTA pour enfants », remplaçant Los Santos par Springfield. Il était possible de voler une voiture, de détruire le décor, de semer la police et de remplir des missions de conduite avec le ton décalé et l’humour propres à la série Les Simpsons.

Un véritable tour de force pour l’époque, alors que les adaptations vidéoludiques de films et séries bancales s’enchaînaient. La présence du casting original, notamment en VF, les lieux emblématiques de Springfield et son histoire qui avait tout d’un épisode ont largement contribué au culte de ce jeu marquant de la PS2, GameCube et Xbox. 20 ans plus tard, Les Simpson Hit & Run n’a jamais eu de suite, ni de véritable remaster permettant d’y jouer aujourd’hui dans de bonnes conditions. La communauté de moddeurs veille toujours au grain, mais le jeu pourrait bien foncer sur les consoles modernes prochainement.

Bande-annonce de l'époque en anglais.

Un remake du jeu PS2 et GameCube déjà évoqué

La déclaration de Matt Groening semble en effet aller dans le sens de ce que Jordan Miller, journaliste de VGC avait sous-entendu en juin dernier. Ce dernier expliquait qu’Activision avait pour ambition de dépoussiérer son catalogue, et que le retour de Spyro dans un nouvel épisode n’était qu’une première étape. « Celui que tout le monde attend désespérément arrive », avait-il déclaré avant d’ajouter un jeu de mot avec Hit & Run, en référence au jeu qui a bercé les joueurs PS2, GameCube et Xbox. Rien n’est confirmé pour l’heure, mais quelque part entre Redmond et Springfield quelqu’un joint les doigts en murmurant « Excellent… ».