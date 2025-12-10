L'année 2025 aura offert son lot de surprises aux joueurs PS5, mais 2026 s'annonce sous le signe du retour de licences emblématiques et de nouvelles exclusivités.

L'année 2025 n’a pas été aussi folle que beaucoup de joueurs PS5 l’auraient souhaité, mais elle n’a pas manqué de surprises et de belles sorties. Côté exclusivités, Death Stranding 2 a fait exploser les scores sur Metacritic et le PS Store, tandis que Ghost of Yotei a ébloui tout le monde par sa direction artistique. À l’inverse, l’arlésienne Lost Soul Aside est loin d’être à la hauteur des attentes. Mais il y a eu aussi des pépites qui ont marqué 2025, comme Clair Obscur Expedition 33, Hollow Knight Silksong, Blue Prince, Dispatch, ou encore Battlefield 6, Arc Raiders et Split Fiction.

La liste est longue et celle de 2026 devrait l’être encore plus. Si certains gros titres comme GTA 6 ou Marvel’s Wolverine ont manqué l’appel cette année, ils s’annoncent déjà comme des mastodontes de 2026, notamment sur PS5. Et justement, PlayStation a déjà commencé à préparer ses joueurs à un agenda bien rempli pour l’année à venir.

Un aperçu des sorties de 2026 sur PS5

Dans sa traditionnelle vidéo de fin d'année, Sony invite les joueurs à se préparer pour une année 2026 qui s’annonce particulièrement dense. Trois grandes exclusivités PS5 ont d’ores et déjà été confirmées : Saros, le nouveau projet des créateurs de Returnal prévu pour février 2026, Marvel’s Wolverine, attendu pour l’automne 2026, et Marvel Tokon Fighting Souls, sur lequel l’éditeur japonais place de grands espoirs. Mais l'année 2026 ne se résumera pas qu’aux exclusivtés, elle sera aussi rythmée par les nouveautés importantes. Si Sony fait l’impasse sur GTA 6 ici, l’éditeur rappelle que 2026 sera marqué par des sorties événementielles.

007 First Light signera le grand retour de James Bond dans le jeu vidéo, Onimusha reviendra avec un épisode inédit après plusieurs décennies d'absence, tandis que Halo fera enfin son arrivée fracassante sur PS5, quand Resident Evil 9 Requiem promet un retour aux racines de l'horreur. L’année 2026 s’annonce donc particulièrement riche pour les joueurs PS5. Vous pouvez retrouver ci-dessous un récapitulatif des titres montrés et leurs dates de sortie. Pour un aperçu complet des sorties prévues pour 2026, rendez-vous dans notre article dédié.

The Seven Deadly Sins: Origin (28 janvier 2026)

Resident Evil 9 Requiem (27 février 2026)

Crimson Desert (19 mars 2026)

Saros (20 mars 2026)

Marvel’s Wolverine (automne 2026)

Halo Campaign Evolved (2026)

Marvel Tokon: Fighting Souls (2026)

007 First Light (27 mars 2026)

Nioh 3 (6 février 2026)

Dune Awakening (2026)

Onimusha: Way of the Sword (2026)

The Blood of the Dawnwalker (2026)

Pragmata (2026)

Lego Batman : L'Héritage du Chevalier noir (2026)

Directive 8020 (2026)

Bande-annonce des sorties PS5 en anglais

Source : PlayStation