Épinglé pour avoir eu recours à l’IA générative dans la démo du jeu, le créateur de 1666 Amsterdam promet aujourd’hui que cette erreur ne se reproduira plus.

La gestation de 1666 Amsterdam n’aura peut-être pas été un long fleuve tranquille pour son créateur, Patrice Désilets, mais une chose est sûre : ce dernier n’a aujourd’hui plus une seule minute à perdre. En effet, à peine a-t-il été annoncé lors du Summer Game Fest 2026 que le nouveau titre de l’un des papas d’Assassin’s Creed est maintenant prêt à se lancer sur PC, où il débarquera en accès anticipé le 25 août prochain. Et pour l’occasion, le boss de Panache Digital Games l’assure : aucune trace d’IA ne sera présente dans cette version de 1666 Amsterdam.

Il n’y aura plus d’IA dans 1666 Amsterdam, promet Patrice Désilets

Cette déclaration, réalisée auprès de nos confrères de chez GamesRadar+ lors d’un événement presse auquel Gameblog était également convié, survient quelques semaines seulement après l’émergence d’une polémique liée à la découverte d’assets générés par IA dans le prologue du jeu. « Je suis vraiment désolé pour ça », a alors confié le créateur de 1666 Amsterdam à ce sujet. « Mais pour être honnête, il y a deux ou trois ans, on s’en chargeait tout seuls. Et quand on a sorti la démo, il y a eu un petit contretemps. Ça ne se reproduira plus ».

Car comme précisé par Désilets pour l’occasion, si Panache Digital a bel et bien eu recours à de l’IA générative durant la production du jeu, il n’était pour autant absolument pas question que celle-ci soit conservée dans la version finale de 1666 Amsterdam. « Soyons honnêtes, nous vivons dans un monde où l’IA est omniprésente », a-t-il ajouté. « Je peux demander à l’IA de me proposer 75 variantes d’un même élément. Mais je ne peux pas demander à 75 illustrateurs différents de créer ces variantes en trois secondes. C’est le monde dans lequel on vit ».

© Panache Digital Games

Leur erreur, reconnaît-il toutefois, est qu’au bout d’un moment, ils n’avaient alors même plus conscience qu’il s’agissait d’IA tant ils avaient fini par s’y habituer. Mais que les futurs joueurs de 1666 Amsterdam se rassurent, donc, le problème a aujourd’hui été corrigé par Panache Digital, dont les artistes ont entièrement réalisé tous les assets que l'on pourra croiser. « Il y avait certains [aspects] que nous n’avions pas suffisamment peaufinés au cours du développement, mais nous avons depuis veillé à ce qu’il n’y ait aucune trace d’IA dans le jeu ».

Rendez-vous le 25 août pour le lancement de l’accès anticipé

Il ne reste maintenant plus qu’à espérer que toute trace d’IA a bel et bien été effacée par le studio, sans quoi le retour de bâton pourrait faire beaucoup de mal au nouveau titre du créateur d’Assassin’s Creed. En attendant, nous vous rappelons qu’à l’occasion de cet événement presse, nous avons pu essayer 1666 Amsterdam en avant-première pendant environ une heure, et vous avons ainsi rapporté nos premières impressions à son sujet. Histoire, gameplay, ambiance, accès anticipé, tout ce qu’il faut savoir est disponible dans notre preview du jeu.

Source : GamesRadar+