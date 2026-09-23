Seize ans après avoir débuté chez THQ Nordic, 1666 Amsterdam a finalement vu le jour le 25 août dernier sur Steam. Car oui, le nouveau titre du créateur d’Assassin’s Creed aura peut-être mis du temps à se concrétiser, mais il n’aura fallu attendre que deux petits mois entre son annonce en bonne et due forme sur la scène du Summer Game Fest, et sa sortie en accès anticipé sur la plateforme de Valve. Une grande première pour Patrice Désilets comme son studio, Panache Digital Games, qui se réjouissent déjà des premiers retours des joueurs.

1666 Amsterdam, un nouvel apprentissage pour Panache

C’est en tout cas ce qu’il nous a assuré lorsque nous l’avons rencontré à la Gamescom 2026, et que nous lui avons demandé s’il était satisfait des premières critiques reçues par 1666 Amsterdam. « Oui oui, tout à fait » s’est-il exclamé, en insistant bien sur le fait que cela représente « quand même un apprentissage » pour lui comme ses équipes. « On a l’habitude de sortir le jeu et après advienne que pourra, tu fais des petits patchs. Mais là, on est vraiment sur une idée de travail en continu avec des gens qui sont en train de jouer à ton jeu », explique-t-il.

« [Et] avec du data réel pour améliorer le tout ». Car c’est précisément cela, qui a poussé Désilets à opter pour une telle approche avec 1666 Amsterdam : le fait de pouvoir peaufiner sa vision main dans la main avec sa communauté, chose qu’il avait envie de faire depuis bien longtemps. « C’était pour moi la vision de Panache depuis le premier jour », nous avait-il confié lors de notre preview réalisée fin juillet. « Ça ne s’est pas concrétisé avec Ancestors pour diverses raisons, mais c’est vraiment quelque chose que je tenais à faire ».

© Panache Digital Games

Des retours mitigés pour le lancement de l’accès anticipé

Bien sûr, Désilets ne cache pas que cela « vient parfois avec certaines frustrations », notamment à la vue de certaines critiques que lui et ses équipes avaient anticipées, mais sans pouvoir les adresser à temps pour le lancement du jeu. Ce qui explique sans doute la tendance des avis laissés sur Steam pour le moment, où 1666 Amsterdam enregistre 63% d’évaluations « moyennes » de la part de la communauté. Avec des joueurs qui reconnaissent peut-être déjà les qualités du jeu, mais peinent pourtant encore à le recommander en l’état actuel.

« Concept, univers et ambiance ont un potentiel de malade », peut-on par exemple lire dans l’une des évaluations jugées les plus pertinentes par Steam. Le problème, cependant, c’est que 1666 Amsterdam est qualifié de « très bancal » vis-à-vis de certaines de ses mécaniques de gameplay. « Cet early access souffre de gros défauts qu'il convient de corriger dans les mois à venir. Parce que là, plus j'y joue et plus mon enthousiasme diminue. C'est quand même dommage ! », regrette notamment l’internaute en question en conclusion de sa critique.

Et il n’est pas le seul. « Le système de combat a cruellement besoin d'être amélioré avant la sortie du jeu », affirme un autre de son côté. « On peut rouler sur certains ennemis et même boss, alors que d'autres sont impossibles tellement les combat sont illisibles. De par la caméra qui se place mal, mais aussi le système d'esquive très aléatoire et le peu d'options à disposition pendant les combats ». Mais c’est sans doute ce que les créateurs de 1666 Amsterdam recherchaient en optant pour un accès anticipé, et Désilets l’assure : le plan est déjà rôdé.

La feuille de route de 1666 Amsterdam dévoilée

Car forcément, pour Panache, le lancement du jeu le 25 août dernier n’était qu’une première étape dans cette grande aventure, qui devrait durer plus ou moins un an avant que la version 1.0 de 1666 Amsterdam ne sorte. D’ici là, une multitude de nouveautés sont alors prévues par les équipes, qui ont d’ores et déjà annoncé quatre mises à jour majeures pour les prochains mois, chacune apportant des éléments tels que :

Nouvelles zones sur la carte

Missions inédites

Habiletés supplémentaires

Nouvelles améliorations

Sorts et potions inédites

Ajout de localisations

© Panache Digital Games

De quoi enrichir toujours plus l’aventure, donc, en sachant bien évidemment que des patchs intermédiaires seront également déployés entre chaque mise à jour pour corriger les bugs, améliorer le gameplay et peaufiner l’optimisation du jeu. Soit autant de bonnes raisons d’y retourner, à moins que vous ne préfériez attendre la version finale directement. En attendant, 1666 Amsterdam est disponible sur PC au prix de 29.99€.