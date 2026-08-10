Aujourd’hui est un grand jour pour Panache Digital Games et Patrice Désilets. En effet, quelques semaines seulement après l’annonce de 1666 Amsterdam, dévoilé sur la scène de Geoff Keighley à l’occasion du Summer Game Fest 2026, l’heure est déjà venue pour le studio d’annoncer la date de sortie de son second titre, qui aura donc la lourde tâche de prendre la relève après Ancestors: The Humankind Odyssey. Et contrairement à Assassin’s Creed Hexe, qui risque de se faire attendre encore un bon moment, celle-ci est bien plus proche qu’on ne pouvait l’imaginer.

Car oui, après avoir annoncé que 1666 Amsterdam arriverait dès cette année en exclusivité sur PC, Panache Digital confirme aujourd’hui que celui-ci débarquera à compter du 25 août 2026 sur Steam et sur l’Epic Games Store, où il sera lancé au tarif de 29.99€. Il passera alors par une longue phase d’accès anticipé, qui devrait s’étendre sur une période d’au moins un an avant que la version finale du jeu ne soit lancée sur davantage de plateformes. De quoi permettre aux joueurs PC qui attendent Assassin’s Creed Hexe de pied ferme de s’occuper, donc.

Car comme révélé dans notre preview du jeu, désormais disponible dans nos colonnes, 1666 Amsterdam possède naturellement de nombreux points communs avec la franchise d’Ubisoft, à laquelle Désilets a contribué à donner vie en tant que directeur créatif en 2007. Bien sûr, accès anticipé oblige, tout le contenu du jeu ne sera pas forcément disponible dès le lancement. Pour le créateur, cela résulte toutefois d’une volonté de faire participer les joueurs dans sa conception, même si le studio a déjà une idée très claire de ce qu’il veut en faire.

Une nouvelle vidéo de gameplay révélée

En attendant le 25 août, rappelons que les joueurs PC peuvent dès maintenant découvrir le prologue de 1666 Amsterdam, disponible gratuitement sur Steam. D’une durée d’environ 20 à 30 minutes, il pose les bases de l’histoire, en plus de révéler la délicieuse ambiance qui nous y attend. Pour les autres, une nouvelle vidéo de gameplay est également sortie pour l’occasion afin de dévoiler plus en détails les mécaniques qui seront au cœur du concurrent d'Assassin's Creed Hexe, à savoir notamment les combats, le cycle jour/nuit, les capacités magiques de Noa ou encore le rôle d’Aaron.

Source : Panache Digital Games