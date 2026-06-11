Si vous avez suivi les conférences de ces derniers jours, il ne vous aura probablement pas échappé que Patrice Désilets, créateur d’Assassin’s Creed aujourd’hui à la tête de son propre studio, a fait une apparition très remarquée lors du Summer Game Fest 2026 pour annoncer son prochain jeu : 1666 Amsterdam. Et ce dernier a peut-être surpris les joueurs par l’étonnante ressemblance de son cadre narratif avec un certain Assassin’s Creed Hexe, mais cela ne l’a pas empêché de séduire les foules. En tout cas, jusqu’à ce qu’un détail bien précis n’émerge.

1666 Amsterdam reconnaît avoir utilisé l’IA générative

En effet, alors que le lancement de 1666 Amsterdam est annoncé pour plus tard cette année en accès anticipé, Panache Digital Games a offert l’opportunité aux joueurs PC de découvrir le prologue du jeu via une démo disponible sur Steam. Ce qui aurait pu être un joli coup de pub pour le studio, si cela n’en avait pas amené certains à partager leurs suspicions quant au fait que les équipes semblent avoir eu recours à de l’IA générative. Et ce même si aucune mention n’en est faite sur la page du jeu. De quoi pousser, alors, les créateurs de 1666 Amsterdam à prendre la parole à ce sujet.

« Plusieurs personnes nous ont fait part de leurs questions ou de leurs inquiétudes quant à l’utilisation éventuelle de l’IA générative pour les ressources utilisées dans notre marketing et dans le jeu. Nous disposons d’une équipe dédiée composée de plus d’une douzaine d’artistes talentueux et expérimentés. Avec leur aide, nous avons examiné les ressources en question et avons constaté que certaines versions préliminaires s’étaient effectivement glissées dans le prologue », reconnaît le studio de 1666 Amsterdam sur X.

« Cela concerne notamment certains portraits dans le jeu et des ressources marketing externes. Nous procédons actuellement à un examen approfondi des ressources en question. Des versions créées par des humains seront publiées dans une mise à jour qui sortira prochainement. Nous assumons cette erreur et nous excusons pour le désagrément causé. Soyez assurés que l’accès anticipé et la version complète de 1666 Amsterdam ne contiendront aucun élément généré par IA », conclut-il finalement dans l’espoir de rassurer la communauté.

La réaction des joueurs est irrévocable

Mais sans surprise, pour certains internautes, le mal est déjà fait. « Peu importe quand vous avez utilisé l’IA, ce qui compte, c’est le fait que vous l’ayez utilisée, point », peut-on lire dans un tweet ayant déjà récolté plus de 3 000 likes. « Vous avez constaté ? Et comment l’avez-vous remarqué, grands garçons, parce que la bannière de votre p*tain de compte Twitter est toujours à moitié composée de personnages de fond réalisés à l’IA », s’offusque un autre auprès des créateurs de 1666 Amsterdam. « Ça vous a demandé tant d’efforts que ça de tomber dessus par hasard ? ».

« Alors pourquoi DIABLE avez-vous utilisé l’IA générative ??? » se demande enfin un dernier en soulignant la partie du communiqué évoquant la présence « d’une douzaine d’artistes talentueux et expérimentés » au sein du studio. Bref, autant dire qu’après Crimson Desert, Kingdom Come Deliverance 2 ou encore Clair Obscur Expedition 33, les assets temporaires oubliés semblent avoir encore de bien beaux jours devant eux. Il ne reste plus qu’à espérer que le concurrent d’Assassin’s Creed Hexe n’en paiera pas trop le prix, sous peine de s’en mordre les doigts.

Source : Panache Digital Games