Disponible depuis le 25 août dernier en accès anticipé sur PC, 1666 Amsterdam a marqué le retour de Patrice Désilets sous le feu des projecteurs. Sept ans après la sortie d’Ancestors: The Humankind Odyssey, le créateur d’Assassin’s Creed a en effet enfin lancé son nouveau projet avec Panache Digital Games, et celui-ci ne manque pas de faire réagir les joueurs en raison de son étrange ressemblance avec un certain Assassin’s Creed Hexe. Mais pour Désilets, l’heure n’est définitivement pas à la rancune contre ses ex-employeurs.

Assassin’s Creed Hexe, né d’une idée volée à Patrice Désilets ?

À l’occasion de la Gamescom 2026, nous avons pu aller à la rencontre du créateur de 1666 Amsterdam, qui a accepté de revenir en notre compagnie sur les dessous de la conception de ce nouveau projet. Un projet dont, rappelons-le, les véritables origines remontent à 2010, alors que Désilets envisageait la possibilité de produire un nouvel épisode d’Assassin’s Creed situé à Amsterdam. Un divorce douloureux avec l’éditeur français aura néanmoins eu raison de cette idée, qui se sera concrétisée d’une toute autre manière seize ans plus tard chez Panache.

Mais forcément, les joueurs n’ont alors pas manqué de remarquer l’étrange ressemblance qui existe aujourd’hui entre 1666 Amsterdam, généralement qualifié d’Assassin’s Creed-like par le public, et le futur Assassin’s Creed Hexe, qui portera lui aussi sur le thème de la chasse aux sorcières. Au point même, dans certains cas, d’imaginer que ce dernier pourrait être le fruit d’une vengeance de la part d’Ubisoft, qui aurait volontairement repris l’idée initiale de Désilets après lui avoir rendu les droits de 1666 Amsterdam.

Le créateur n’y croit pas, et ne s’en préoccupe même pas

Cette vision, toutefois, le créateur ne semble pas la partager. « Je ne suis pas d’accord outre mesure », nous a-t-il répondu à ce sujet, en ajoutant qu’ils sont loin d’être les seuls à faire un jeu mettant en scène une sorcière en ce moment. Il a d’ailleurs cherché à nous le prouver en évoquant le cas de Warlock: Dungeons & Dragons, jeu d’Invoke Studios ayant fait l’objet d’une présentation lors de l’Opening Night Live. « Tant mieux s’il y a de plus en plus de jeux de sorcière. Je les comprends, c’est un sujet intéressant », a conclu le créateur de 1666 Amsterdam.

Et même si c’était le cas, Désilets n’est de toute façon « pas quelqu’un qui se soucie de ce que font les autres ». Peu importe son passé tumultueux avec Ubisoft, il semble aujourd’hui être largement passé à autre chose, et vouloir uniquement se concentrer sur ses propres projets. À l’instar, évidemment, de 1666 Amsterdam, dont l’accès anticipé occupe actuellement toute l’équipe de Panache, mais aussi potentiellement d’un Ancestors 2, qu’il a confirmé avec véhémence vouloir produire dans les colonnes d’Eurogamer.