Le jeune studio italien Sedleo a annoncé la date de sortie de son premier jeu 1348 Ex Voto, avec le soutien de l'éditeur français Dear Villagers. Et surprise pour les amateurs d'Italie médiévale : c'est pour très bientôt.

Derrière ce nom difficilement prononçable se cache donc un jeu fraichement annoncé par le studio italien Sedleo. Officiellement dévoilé il y a cinq mois sur la chaîne YouTube de PlayStation, 1348 Ex Voto se présente comme un jeu d'action-aventure à la troisième personne plongé au cœur de l'Italie médiévale du XIVème siècle. Une période assez particulière, rythmée par les conflits politiques, une violence rampante et les exodes ruraux qui bouleversent les populations. Et l'arrivée de la peste, accessoirement.

1348 Ex Voto suit donc l'histoire d'Aeta, une jeune chevaleresse errante prête à remuer ciel et terre pour retrouver sa dulcinée, une certaine Bianca (doublée par Jennifer English de Clair Obscur) qui a mystérieusement disparu après un raid de bandits. L'équipe de Sedleo mentionne un jeu très inspiré des classiques du genre et des récits chevaleresques, dans un style qui peut rappeler un certain A Plague Tale sur certains aspects.

La bande-annonce originale de 1348 Ex Voto en français

L'approche est cependant bien moins tournée vers la discrétion, puisque 1348 Ex Voto met en avant son système de combat dynamique basé sur le maniement de l'épée. En contrôlant Aeta, on pourra en effet choisir entre une posture à une ou deux mains, à laquelle viendront se greffer plusieurs livres de compétences permettant de personnaliser ses combos avec plusieurs capacités pendant les combats.

En quelques mois, 1348 Ex Voto totalise déjà plus de 100 000 wishlists

La bonne nouvelle pour le studio Sedleo, c'est que l'annonce a fait un petit carton : un message posté sur les réseaux sociaux le 23 janvier dernier fait déjà état de plus de 100 000 wishlishts sur Steam, une performance plus qu'honorable pour un studio dont c'est le premier titre, et qui ne compte qu'une quinzaine de personnes à l'heure actuelle. L'équipe en a d'ailleurs profité pour annoncer officiellement la date de sortie de son premier titre, fixée au 12 mars prochain sur PS5 et Steam au prix de 25 euros.

PS5 et Steam, mais malheureusement pas pas plus. Dans un billet relayé sur Gematsu, l'équipe de Dear Villagers dit avoir annulé la version Xbox Series de 1348 Ex Voto, « pour concentrer les efforts du studio et lui permettre de livrer la meilleure expérience possible sur PC et PlayStation ». En attendant un éventuel portage vers d'autres plateformes à l'avenir, on peut cependant se consoler en saluant le petit prix du jeu, annoncé à 25 euros dans son édition classique ou une petite trentaine dans son édition Deluxe avec un artbook numérique.