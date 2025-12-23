Chaque année, il y a forcément des gagnants et des perdants. Aujourd’hui, on vous propose de découvrir la liste des dix plus gros échecs vidéoludiques de l’année 2025 selon Metacritic.

D’ici quelques jours seulement, l’année 2025 fermera officiellement ses portes, mettant ainsi un terme définitif à un nouveau chapitre de l’histoire du jeu vidéo. Un chapitre qui, comme à l’accoutumée, a vu des milliers de nouveaux titres être créés, avec dans le lot un certain nombre de franches réussites mais aussi quelques sacrés échecs. Et après avoir longuement mis en lumière les premiers lors de multiples cérémonies, comme les Game Awards par exemple, l’heure est maintenant venue de se pencher sur les seconds grâce à Metacritic.

Voici les 10 plus mauvais jeux de 2025 selon Metacritic

Car on a beau aimer le jeu vidéo dans son ensemble, cela ne veut pas dire pour autant que tout y est toujours parfait. Au contraire. Ainsi, là où des jeux comme Clair Obscur Expedition 33, Hades 2, Split Fiction, Hollow Knight Silksong ou encore Death Stranding 2: On the Beach ont pu marquer les esprits positivement, d’autres, a contrario, ont définitivement manqué le coche. Et comme d’habitude, c’est alors grâce à l’agrégateur de notes Metacritic que nous sommes aujourd’hui en mesure de vous proposer la liste des dix plus mauvais de cette année 2025 :

10. Fast & Furious: Arcade Edition (45/100)

9. Scar-Lead Salvation (44/100)

8. QUByte Classics: Glover (44/100)

7. Ambulance Life: A Paramedic Simulator (44/100)

6. Tamagotchi Plaza – Nintendo Switch 2 Edition (43/100)

5. Gore Doctor (40/100)

4. Spy Drops (39/100)

3. Blood of Mehran (38/100)

2. Fire Emblem Shadows (37/100)

1. MindsEye (28/100)

Sans trop de surprise, la liste en question est alors essentiellement composée de jeux inconnus au bataillon, entourés par quelques productions de petit calibre qui ont échoué à convaincre leur public. Néanmoins, impossible de ne pas souligner la présence de MindsEye au classement qui, après avoir défrayé la chronique lors de son lancement en juin dernier, n’a jamais réussi à remonter la pente malgré les efforts déployés par Build a Rocket Boy. À ce stade, une remontada à la No Man’s Sky ou à la Cyberpunk 2077 semble ainsi plus qu’utopique.

© Build A Rocket Boy

Nintendo est de la partie

Soulignons également la présence de Fire Emblem Shadows qui, en dépit du succès habituel de la franchise de Nintendo, termine ici à la seconde place des pires jeux de 2025 selon Metacritic. Cela étant, la situation est en réalité moins alarmante qu’il n’y paraît, puisqu’il s’agit tout simplement d’un jeu mobile free-to-play. Une formule qui peine généralement à convaincre les joueurs et surtout les fans de grandes licences, donc, en témoigne encore une fois ce nouveau titre. Gageons qui Nintendo se rattrapera avec Fire Emblem: Fortune’s Weave, attendu pour 2026 sur Nintendo Switch 2.

