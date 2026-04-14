À un peu plus d’un mois de sa sortie, 007 First Light est malheureusement victime de fuites majeures, avec des images de la fin du jeu ayant déjà fait leur apparition sur la toile.

À l’approche de sa sortie, les mauvaises nouvelles s’enchaînent décidément de plus en plus pour 007 First Light. En effet, nous l’avons appris il y a tout juste quelques jours, la version Nintendo Switch 2, initialement prévue pour le 27 mai prochain aux côtés des versions PS5, Xbox Series et PC, sortira finalement avec quelques semaines de retard puisqu’elle n’arrivera pas avant l’été 2026. Et comme si cela ne suffisait pas, l’ensemble des joueurs vont également devoir faire en sorte d’éviter des leaks majeurs liés à l’histoire du jeu, avec de gros spoilers à la clé.

Attention, 007 First Light est victime de leaks majeurs

À l’instar de Resident Evil Requiem plus tôt cette année, 007 First Light est en effet victime d’importantes fuites, qui seraient ici dues à une faille de sécurité survenue auprès de l’Organisme de Classification Indonésien des Jeux (IGRS). Repérée au cours du week-end, celle-ci aurait entraîné le leak de nombreuses séquences de gameplay, toutes issues de jeux n’étant pas encore sortis. Ces dernières avaient été soumises à titre privé par les différents studios, afin de permettre à l’IGRS de procéder à la classification des jeux en question.

Et malheureusement pour IO Interactive, 007 First Light fait alors partie des nombreuses victimes, avec plus d’une heure d’images inédites circulant en ce moment même sur la toile. Des images qui, selon nos confrères de chez Video Games Chronicles, « comprendraient ce qui semble être la fin du jeu ». Vous l’aurez compris donc, si les futures aventures de James Bond vous intéressent, la plus grande prudence est à l’ordre du jour, sous peine de voir une partie de votre expérience être gâchée par des spoilers narratifs majeurs.

D’autres jeux sont également touchés

Parmi les autres jeux touchés par cette fuite, Echoes of Aincrad est également concerné, aux côtés d’Assassin’s Creed Black Flag Remake et de Castlevania: Belmont’s Curse, même si aucune des images volées ne semble avoir été diffusée pour ces deux derniers titres contrairement à 007 First Light. Dans tous les cas, méfiez-vous tout de même de ce sur quoi vous pouvez tomber, car cela pourrait bien survenir dans les prochains jours. Notons qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, IO Interactive n’a toujours pas officiellement réagi au sujet de cette histoire.

Source : Video Games Chronicle