Quand 007 First Light a manqué l’opportunité d’annoncer sa date de sortie sur Nintendo Switch 2 lors de la dernière conférence de Nintendo, la finalité était déjà claire : James Bond devra se faire attendre encore un peu. Et cela n’a pas loupé, puisque dans les jours qui ont suivi le Nintendo Direct, IO Interactive a confirmé le report du jeu à mars 2027, après l’avoir reporté une seconde fois à la fin de l’été 2026 sur cette plateforme. Mais il faut dire que cette version Nintendo Switch 2 n’est pas de tout repos pour le studio, qui doit faire des compromis inévitables.

IO Interactive justifie le nouveau report de 007 First Light sur Nintendo Switch 2

Alors, on vous rassure tout de suite : 007 First Light se porte très bien. « Le portage Nintendo Switch 2 avance vraiment bien », a en effet confirmé Cristina Vega au média Inven Global, en affirmant notamment que des « progrès considérables » ont déjà été réalisés entre la version qu’ils avaient entre les mains au mois de mars, date à laquelle devait sortir le jeu à l’origine sur toutes les plateformes, et la démo présentée à la Gamescom 2026 en août. Pour autant, ce nouveau report demeurait inévitable pour IO Interactive.

« Même si ce troisième report est sans aucun doute une mauvaise nouvelle pour les fans, cette décision a également été prise dans leur intérêt », assure la productrice technique du jeu. « L’équipe de développement travaillait d’arrache-pied depuis longtemps et avait besoin d’un peu de répit. Compte tenu de cela, ainsi que des demandes du service marketing et de divers autres facteurs, nous n’avons eu d’autre choix que de repousser une nouvelle fois [007 First Light] ». Ce qui, pour les joueurs Nintendo Switch 2, est assurément un mal pour un bien.

« Nous souhaitons que les fans puissent découvrir le jeu dans sa version la plus aboutie », explique Vega. Et pour IO Interactive, il était alors clair que ce n’était pas encore le cas. « On ne peut pas encore dire que nous en sommes à l’étape finale », confie d’ailleurs la développeuse. « Mais nous en approchons sans aucun doute ». Et comme le rappelle cette dernière, il s’agit d’une étape hautement importante dans le sens où c’est là que sont peaufinés les derniers détails, notamment vis-à-vis de l’optimisation des performances du jeu.

Une version faite de compromis, mais judicieusement choisis

Ce fut également l’occasion pour elle d’en révéler davantage sur ce que les joueurs peuvent attendre de cette version Switch 2 de 007 First Light, qui sera naturellement faite de compromis. Notamment au niveau de la fluidité. « La version Switch 2 vise les 30 FPS stables. Pour l’instant, c’est notre plus grande priorité », a-t-elle révélé. « Bien sûr, nous n’avons pas négligé des choses comme les 60 FPS. En fait, lorsque nous avons commencé à travailler sur ce projet, nous avons testé différentes fréquences d’images en fonction de la résolution ».

« Nous avons même essayé de voir s’il était possible de faire tourner les cinématiques à une fréquence d’image différente, mais cela n’a pas fonctionné correctement. Au final, choisir entre les 30 FPS et les 60 FPS dépend des performances de la console », conclut la productrice technique de 007 First Light. Avant d’ajouter, plus tard dans l’interview, qu’IO Interactive a « dû faire des choix sur les éléments où faire des compromis », tout en faisant en sorte que « les joueurs ne puissent vraiment faire de différence » avec les autres versions du jeu.

« Pour la faire courte, nous avons opté pour des solutions techniques plutôt que pour des compromis radicaux. […] Bien sûr, la Switch 2 présentant des limites en matière de mémoire et dans d’autres domaines, certains compromis sont inévitables. Mais nous avons fait ces choix dans des domaines qui ne sont pas vraiment cruciaux pour les joueurs ». Reste maintenant plus qu’à voir si les nombreux efforts déployés par IO Interactive seront payants lors de l’arrivée de 007 First Light sur Nintendo Switch 2 en mars 2027. La date précise, elle, reste encore à définir.

Source : Inven Global