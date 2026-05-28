Peu après sa sortie, le très acclamé 007 First Light se trouve à nouveau sous le feu d'une polémique qui n'a pas lieu d'être pour qui connaît un tant soit peu l'univers de James Bond.

En attendant de voir plus précisément ce que pensent les joueurs d'un 007 First Light qui est en tout cas le jeu James Bond qui comptabilise la meilleure moyenne de notes de la presse après le légendaire GoldenEye, une frange de la communauté s'insurge pour un élément qui ne devrait pourtant pas surprendre quiconque a vu au moins un film mettant en scène le célèbre espion depuis... plusieurs années.

Des joueurs profanes de l'univers James Bond s'en prennent à 007 First Light

Après une réaction quelque peu hors de proportions suite à l'annonce du caméo de Khaby Lame dans 007 First Light, voilà que le titre d'IO Interactive fait à nouveau l'objet de la grogne de certains joueurs qui ne connaissent visiblement pas très bien l'historique de l'univers James Bond. Une publication sur X.com de @YorchTorchGames, a fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Il s'y plaint que « une femme donne des ordres à James », au point de qualifier le dernier titre estampillé 007 de « désastre ». Sans relever que, dans l'extrait du prologue qu'il critique, cette version jeune de James va justement à l'encontre des ordres pour essayer de sauver des vies.

Ce commentaire à l'égard de 007 First Light montre en tout cas clairement que l'utilisateur n'a jamais vu un seul film de James Bond ni ne connaît la franchise, comme d'autres personnes qui ont répondu à son commentaire le soulignent. « Vous pourriez au moins regarder quelques films avant de dire des conneries pareilles ? », peut-on notamment lire parmi les réactions. James Bond est pour rappel sous la direction de M, sous les traits de Judy Dench dans les films de 1995 à 2012. De même, Moneypenny est un personnage très récurent des films, qui n'hésite pas à recadrer James quand il le faut.

L'auteur de la publication X.com, ainsi que certains commentateurs, persistent et signent toutefois que le fait qu'une femme donne des ordres à James dans 007 First Light demeure un « manque de respect total envers l'héritage de Bond ». Dans ce cas, cela fait au moins depuis 1995, voire même bien avant, que l'héritage du personnage de Ian Fleming a été « honteusement dénaturé ».

Source : X.com