Si 007 First Light est déjà disponible depuis plusieurs mois maintenant sur PS5, Xbox Series et PC, la Nintendo Switch 2, de son côté, accuse un retard qui s’éternise un peu plus que prévu. D’abord reporté à l’été 2026 par IO Interactive, le jeu James Bond a en effet finalement glissé de quelques mois supplémentaires sur la console de Nintendo, où il n’arrivera pas avant mars 2027. La bonne nouvelle, toutefois, c’est qu’à l’occasion de l’IGN Fan Fest, les créateurs de 007 First Light nous ont enfin donné un aperçu du jeu sur Nintendo Switch 2, avec une date de sortie à la clé.

C’est donc plus précisément le 18 mars 2027 que James Bond fera officiellement son arrivée sur la console de Nintendo, avec une série de bonus pour l’occasion. Car outre l’ensemble des contenus présents dans l’Édition Deluxe de 007 First Light, cette mouture Nintendo Switch 2 arrivera également avec un bonus de précommande exclusif à la plateforme, qui ravira sans aucun doute tous les fans de GoldenEye. Cela comprend donc :

4 tenues supplémentaires Jour des Morts Explorateur du désert Ancre silencieuse Agent élégant

1 skin d’arme Marque de l’agent

Le pack Resplendissant, avec 4 skins de gadgets Briquet resplendissant Oreillettes resplendissantes Téléphone resplendissant Stylo resplendissant

1 bonus de précommande exclusif Costume GoldenEye



007 First Light, un sérieux candidat au titre de GOTY 2026 ?

Voilà une excellente nouvelle pour les possesseurs de la Nintendo Switch 2, donc, qui vont enfin pouvoir à leur tour se lancer dans ce qui est sans aucun doute l’un des meilleurs jeux de l'année 2026. Avec 007 First Light, IO Interactive nous a en effet délivré une aventure explosive qui s’apparente non seulement à la parfaite combinaison entre des jeux comme Hitman et Uncharted par exemple ; mais qui rend aussi honneur de la plus belle des manières au célèbre héros de Ian Fleming. Une réussite qui pourrait bien faire du jeu d'action-infiltration un sérieux candidat au titre de GOTY 2026.

Une version à la hauteur des attentes des joueurs Nintendo ?

Et même si IO Interactive n’a pas caché que le développement de cette version Nintendo Switch 2 lui a donné bien du fil à retordre, ce qui explique les multiples reports, le studio a quand même tenu à rassurer les joueurs en leur promettant qu’elle n’aura pas à rougir face aux autres versions du jeu. Malgré « certains compromis inévitables », 007 First Light sortira « dans sa version la plus aboutie », de sorte à garantir au public de Nintendo une expérience au moins aussi mémorable en version portable qu’en version salon. Le rendez-vous est pris pour le 18 mars 2027.

Source : IO Interactive