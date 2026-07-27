Depuis sa sortie explosive le 25 mai 2026, 007 First Light et le jeune James Bond qu'on y incarne se font plutôt discrets. IO Interactive a toutefois récemment enfin déployé la première mise à jour d'envergure de son dernier titre en date, le faisant ainsi passer en version 1.1.0. Dans la même veine que les mises à jour pour Hitman World of Assassination, celle-ci rajoute notamment du nouveau contenu pour motiver les agents secrets à remettre leur costume, ainsi que forcément différents correctifs.

Une première mise à jour majeure qui étoffe 007 First Light de nouveaux contenus gratuits

Commençons par les nouveautés les plus intéressantes de la première mise à jour majeure de 007 First Light, à savoir les nouveaux contenus déployés par IO Interactive. Ceux-ci ciblent, comme on pouvait s'y attendre le mode TacSim du jeu, le mode de jeu offrant une rejouabilité certaine après avoir terminé la campagne. Le studio avait promis qu'il le garnirait régulièrement en nouveautés, et cela commence enfin avec ce premier patch d'envergure pour le titre :

Nouvelles missions pour le mode TacSim de 007 First Light : L'Atelier (Escalade) : l'atelier est silencieux et sept ennemis se dressent entre vous et une sortie en toute discrétion. Restez hors de vue et frappez avec détermination dans ce nouveau contrat d'Escalade en trois étapes. Avenues Extraction (Escalade) : Analysez le dispositif de sécurité, trouvez l'itinéraire idéal et échappez-vous avant que les forces d'intervention ne vous cernent dans cette autre Escalade à trois niveaux.

de 007 First Light : Nouvelles armes TacSim : Stormberg Calibre 50 : nécessite le niveau 10 d'accréditation et 3 000 renseignements pour le débloquer Pistolet DRX-2 : nécessite le niveau 12 d'accréditation et 3 000 renseignements pour le débloquer SMG silencieuse DRS-7 : nécessite le niveau 16 d'accréditation 16 et 3 000 renseignements pour le débloquer

: Nouveau costume du mode TacSim de 007 First Light : Diamant Brut : nécessite le niveau 18 d'accréditation et 3 000 renseignements pour le débloquer

de 007 First Light :

Les autres apports de la première mise à jour majeure du jeu

Outre ces nouveaux contenus pour le mode TacSim de 007 First Light, qui dit mise à jour dit forcément aussi un lot de correctifs et améliorations. Sur ce point, on a notamment plusieurs corrections de bugs bloquants dans la campagne et le mode TacSim ou spécifiques à certaines plateformes, ainsi que diverses améliorations de la stabilité, qui ciblent majoritairement la Xbox Series S afin que le titre subisse moins de crashes intempestifs sur la petite sœur moins puissante de la Series X.

Source : Site officiel de 007 First Light