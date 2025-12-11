La révélation 007 des Game Awards n’aura finalement pas attendu la cérémonie. Une erreur sur le compte officiel a mis en ligne un trailer capital avant l’heure... On vous dit tout !

La soirée des Game Awards 2025 devait marquer un moment fort pour IO Interactive et son très attendu James Bond Project 007, rebaptisé First Light. Mais l’effet de surprise vient de s’effondrer. Le compte Twitter officiel de la franchise a publié un trailer avant l’heure (qui fut supprimé dans la foulée), révélant l’un des éléments les plus sensibles du jeu : l’identité du premier antagoniste. Le tweet a été supprimé en urgence, mais il était déjà trop tard. Les joueurs ont massivement relayé ce qui s’apparente à un leak monumental à quelques heures du show. Attention, ce qui va suivre peut donc vous spoiler...

James Bond 007 fait leaker un trailer avant les Game Awards

Selon plusieurs utilisateurs, le compte James Bond 007 a brièvement mis en ligne un extrait dévoilant un certain Bawma, un opposant charismatique interprété par… Lenny Kravitz en personne. Le musicien, connu pour sa carrière rock et ses rares incursions au cinéma, incarnerait donc un rôle clé dans le prochain jeu de la licence. Le trailer fuité est désormais archivé, confirmant la présence de Kravitz, avec un look de criminel glamour typique des intrigues de certains films (avant l'ère Daniel Craig).

Les fans ne s’y trompent pas. Le personnage présenté n’aurait pas l’envergure d’un boss final. Sur ResetEra, beaucoup estiment qu’il s’agirait plutôt d’un villain du premier acte, un obstacle majeur mais non central, à la manière de Dimitrios dans James Bond Casino Royale ou d’Arkady dans GoldenEye. Un rouage important, mais pas celui qui tire les ficelles. Cette lecture est renforcée par le montage du trailer (visible ici).

Un casting surprenant, mais dans l’esprit de la saga

Le choix de Lenny Kravitz a provoqué un mélange d’incrédulité et d’enthousiasme. La franchise James Bond a souvent misé sur des acteurs à forte présence scénique plutôt que sur des superstars hollywoodiennes. Dans ce registre, Kravitz semble finalement dans la continuité d'une tradition Bond : un méchant immédiatement identifiable, avec un style marqué et une interprétation potentiellement mémorable. Certains joueurs vont même plus loin et imaginent que Kravitz pourrait… interpréter le thème du jeu. L’idée amuse, mais un autre leak crédible circule depuis plusieurs mois, un morceau intitulé First Light enregistré par Lana Del Rey, qui pourrait bien être la chanson principale.

Concrètement, IO Interactive n’a plus grand-chose à révéler ce soir pour James Bond, à moins d’un trailer plus long ou de la présentation du véritable cerveau de First Light... Il reste possible que le studio réservait initialement ce premier antagoniste comme une mise en bouche avant de dévoiler le villain principal en toute fin de cérémonie.

Source : Twitter