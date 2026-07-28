Prévu pour l'été 2026 sur Nintendo Switch 2, la date de sortie de 007 First Light aurait leaké avant son annonce officielle grâce à une fuite survenue sur Amazon Japon.

Si tout s’était passé comme prévu, les joueurs Nintendo Switch 2 auraient dû pouvoir se lancer dans l’aventure 007 First Light en même temps que tous les autres. Malheureusement, comme annoncé par IO Interactive en avril dernier, cette mouture portable avait besoin de plus de temps que ses consœurs afin de pouvoir assurer la meilleure expérience de jeu possible, ce qui a conduit à son report à l’été 2026. Et alors même que la date doit encore officiellement être annoncée par le studio, il semblerait qu’elle ait déjà leaké sur Amazon.

007 First Light arriverait en septembre 2026 sur Nintendo Switch 2

C’est plus précisément par le biais d’Amazon Japon que nous avons pu apprendre que 007 First Light devrait arriver sur Nintendo Switch 2 le 16 septembre 2026, soit un petit jour seulement après Marvel’s Wolverine sur PS5. Et même si cela reste bien évidemment à confirmer pour le moment, cela semble parfaitement coller avec les propos passés du boss d’IO Interactive, Hakan Abrak, qui avait déclaré que l’on devait probablement s’attendre à une sortie lorgnant davantage vers la fin de la période estivale que son début. Ce qui serait ici bien le cas.

Bien sûr, cela ne ferait alors qu’ajouter une nouvelle sortie au planning déjà extrêmement chargé de la rentrée, qui comprend une multitude de titres comme The Blood of Dawnwalker, Control Resonant, Onimusha: Way of the Sword ou encore Silent Hill Townfall. Même si, en l’occurrence, le public visé par 007 First Light sur Nintendo Switch 2 n’est peut-être pas le même que celui qui intéresse tous ces titres, essentiellement destinés à la PS5, aux Xbox Series et au PC. Mais nul doute qu’IO Interactive viendra prochainement nous éclairer à ce sujet.

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La première mise à jour majeure du jeu est disponible

En attendant, les possesseurs de 007 First Light sur les autres plateformes peuvent désormais profiter de la première mise à jour majeure du jeu, déployée le 24 juillet dernier. Car comme promis par le studio, le titre suivra le chemin d’Hitman en proposant régulièrement de nouveaux contenus gratuits aux joueurs, à l’instar dans le cas présent de deux nouvelles missions pour le mode TacSim, de trois armes inédites et d’un costume supplémentaire. Rappelons qu’une mission scénarisée centrée sur Bawma (Lenny Kravitz) est également en préparation.

Source : Amazon Japon