À un peu plus d’un mois de sa sortie, les choses commencent doucement mais sûrement à s’activer pour 007 First Light. Resté plutôt discret depuis sa dernière apparition au State of Play de février, le nouveau jeu James Bond n’a pas manqué de faire parler de lui ces derniers jours, que ce soit par l’annonce du report de sa version Nintendo Switch 2, ou encore pour les malheureux leaks dont il est victime. Mais aujourd’hui, c’est enfin une bonne nouvelle qui attend les joueurs, avec la révélation de ce qui sera le thème du jeu.

IO Interactive dévoile le thème de 007 First Light

En effet, tous ceux qui connaissent l’univers cinématographique de James Bond le savent, chaque nouveau film qui sort s’accompagne d’un thème dédié, généralement interprété par un artiste différent. De Shirley Bassey à Madonna, en passant par Sam Smith, Duran Duran, Billie Eilish ou encore Adele, les stars de la musique se sont succédées au cours des dernières décennies. Et 007 First Light a beau n’être qu’un jeu vidéo, il compte pourtant bien perpétuer cette belle tradition, en s’offrant pour se faire les services de l'inégalable Lana Del Rey.

Dévoilé hier par IO Interactive, le thème du jeu, sobrement baptisé « First Light », peut ainsi compter sur la belle voix de l’interprète de tubes comme « Video Games », « Born to Die » ou encore « Summertime Sadness » pour soutenir le titre. Notons également que la chanson a été composée par David Arnold, qui fait donc son retour sur la franchise après avoir signé la bande originale de cinq films James Bond, à savoir Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas, Meurs un autre jour, Casino Royale et Quantum of Solace.

Et les choses ne s’arrêtent évidemment pas là. Non content d’avoir droit à son thème dédié, 007 First Light compte bien également perpétuer la tradition des séquences d’ouverture telles qu’on les trouve dans les films, avec le style si unique et magnifique qui leur correspond. De quoi sublimer davantage encore la chanson de Lana Del Rey, donc, qui semble déjà conquérir le cœur des joueurs. Et la meilleure nouvelle dans tout cela ? Cette fameuse séquence nous sera dévoilée dès ce soir, à 21h (heure française), sur la chaîne Twitch d’IO Interactive.

La revanche de Lana Del Rey

Voilà qui promet encore de bien belles choses pour 007 First Light qui, pour rappel, est attendu pour le 27 mai prochain sur PS5, Xbox Series et PC, puis dans le courant de l’été sur Nintendo Switch 2. Pour l’anecdote, sachez qu’il s’agit également d’une belle revanche pour Lana Del Rey, qui avait révélé avoir déjà composé une chanson intitulée « 24 » pour l’un des films de l’ère Daniel Craig. Cette dernière, aujourd’hui disponible sur son album « Honeymoon » sorti en 2015, avait toutefois été rejetée, sans doute au profit de celle d’Adele ou de Sam Smith.

Source : IO Interactive