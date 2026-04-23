À quelques semaines de sa sortie, 007 First Light continue de faire monter la hype avec une nouvelle présentation de gameplay, qui détaille ce qui nous attend avec ce titre.

La sortie de 007 First Light approche traquillement, et cela se ressent assurément dans la communication d’IO Interactive. En effet, ces derniers jours, le studio n’a pas manqué de prendre la parole au sujet du jeu, que ce soit pour en dévoiler le thème interprété par Lana Del Rey ou, dans la pure tradition James Bond, pour nous présenter sa magnifique séquence d’ouverture. Et il s’avère que tout cela n’était alors qu’une bien belle mise en bouche pour ce qui a suivi, à savoir une nouvelle présentation de gameplay qui semble mettre tout le monde d’accord.

007 First Light séduit les joueurs avec du nouveau gameplay

Baptisée « Rules of Spycraft », ou « Règles de l’espionnage » en bon français, la nouvelle vidéo de 007 First Light vise à nous donner un aperçu étendu et détaillé des mécaniques de gameplay du jeu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on retrouve alors tout le savoir-faire des créateurs d’Hitman, qui nous promettent une nouvelle expérience plus riche que jamais. Se fondre dans la masse, écouter aux portes ou se déguiser seront autant de possibilités pour mener à bien la mission de James Bond, qui saura également faire preuve d’un bluff à toute épreuve.

Une mécanique qui, d’ailleurs, semble déjà largement trouver grâce aux yeux des joueurs si l’on en croit leurs réactions. « Trouver des excuses pour justifier sa présence afin d’éviter de se faire prendre est sans doute l’un des aspects les plus créatifs que j’ai vus dans 007 First Light » affirme par exemple un internaute sur X, dans un post ayant déjà récolté plus de 17 000 likes. « Ça rend le gameplay bien plus dynamique et la furtivité bien plus intuitive » ajoute-t-il. Ce à quoi un autre internaute répond : « C’est peut-être vraiment ça qui m’a vendu le jeu ».

Bien sûr, comme préalablement annoncé par IO Interactive, James Bond pourra également compter sur tout une gamme de gadgets high-tech qui lui permettront non seulement de repérer des informations utiles dans l’environnement, mais aussi de se sortir des situations les plus tendues. En désactivant à distance certaines caméras, par exemple, ou encore effectuant certaines actions susceptibles de détourner l’attention des ennemis. Des ennemis qui, bien sûr, pourront aussi être éliminés silencieusement.

Un mix parfait entre action et infiltration

Mais 007 First Light ne sera pas qu’un jeu d’infiltration. L’action sera également largement de la partie, nous permettant de profiter des compétences avancées en combat de l’agent 007. Par conséquent, IO Interactive annonce que l’improvisation sera parfois la clé, et permettra d’utiliser à la volée de nombreux objets et outils se trouvant dans l’environnement. De même, lorsque James Bond se verra accorder le fameux « permis de tuer », cela pourra donner lieu à des gunfights particulièrement intenses, avec des ennemis parfois très dangereux.

Plein de ressources, l’agent du MI6 pourra toutefois compter sur son sens de la concentration pour ralentir le temps et gagner en précision, ce qui lui permettra, entre autres, de désarmer ses ennemis. En sachant qu’à l’instar des films, 007 First Light n’hésitera pas à faire la part belle aux scènes d’action spectaculaires, en témoigne notamment la séquence dans les airs qui rappellera sans doute de très beaux souvenirs aux joueurs d’Uncharted 3 : L’Illusion de Drake. Car oui, plus que jamais, le titre d’IO Interactive promet d’être le mix parfait entre Hitman et Uncharted.

Pour finir, le studio annonce enfin la présence de défis d’entraînement en réalité virtuelle, qui permettront aux joueurs de gagner des points d’expérience à dépenser pour améliorer ses équipements, acheter de nouvelles armes, obtenir des déguisements supplémentaires, et plus encore. Bref, de quoi garantir une expérience des plus complètes pour 007 First Light, dont la sortie est attendue pour le 27 mai 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2, de son côté, arrivera finalement au cours de l’été 2026.

Source : IO Interactive