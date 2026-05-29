Pendant quatorze longues années, il avait totalement disparu des radars. Sa dernière apparition au format jeu vidéo, signée Eurocom et Activision, avait rencontré un accueil glacial auprès de la presse comme du public. Mais il est aujourd’hui de retour au meilleur de sa forme, et cela ne pourrait pas rendre IO Interactive plus heureux. Vous l’aurez compris : nous parlons bien évidemment de 007 First Light qui, une décennie après l’échec de 007 Legends, fait revenir James Bond de façon fracassante sous le feu des projecteurs.

007 First Light connaît un fort démarrage à tous les niveaux

En effet, non contents de pouvoir se targuer d’avoir fait de 007 First Light le jeu le mieux noté de la franchise depuis la sortie de l’indétrônable GoldenEye 64 en 1995, les créateurs d’Hitman peuvent également se féliciter d’avoir déjà séduit plus de 1.5 millions de joueurs à travers le monde en l’espace de 24h seulement. De quoi faire du retour de James Bond un beau succès commercial en plus d’un succès critique, donc. « Merci d’avoir participé au lancement de 007 First Light », déclare d’ailleurs IO Interactive pour l’occasion.

Avant de poursuivre : « Merci pour votre enthousiasme débordant et pour avoir partagé votre expérience de jeu ». Une expérience qui, comme le promet le studio, ne fait au passage que commencer. Car ce nouveau James Bond n’est peut-être pas pensé pour être un jeu service, mais cela n’empêchera pas le studio de lui offrir un certain suivi. Et les joueurs de la dernière trilogie Hitman ne le savent que trop bien : quand il s’agit de se montrer généreux avec sa communauté, IO Interactive n’est jamais le dernier.

Voilà qui promet donc d’ores et déjà un bel avenir à 007 First Light, qui semble bien parti pour réintroduire avec panache l’univers de James Bond dans le monde du jeu vidéo. D’autant plus que, le cas échéant, cela pourrait ainsi permettre au studio de continuer à développer sa vision du héros de Ian Fleming par le biais d'une ou plusieurs suites, pour le plus grand bonheur des fans. Pour rappel, 007 First Light est maintenant disponible sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2, de son côté, arrivera plus tard cet été.

Source : IO Interactive