Grâce à l'énorme succès de 007 First Light, les jeux James Bond ont de nouveau la cote, mais un changement sur ce point inquiète quant à la suite des aventures vidéoludiques du célèbre espion.

Avec 007 First Light, IO Interactive a su prouver avec brio qu'il peut aisément sortir de sa zone de confort qu'st Hitman pour proposer une expérience vidéoludique qui coche toutes les cases d'une adaptation réussie de l'univers culte de James Bond. À tel point qu'il trône désormais au podium des plus grands jeux de tous les temps centrés sur l'iconique espion, en compagnie du légendaire GoldenEye et de l'excellent Quitte ou Double. Une telle réussite critique et commerciale a largement ravivé l'intérêt de produire des jeux dans cette licence après une décennie d'absence, mais des considérations de droit pourraient être autant synonyme de bonne que de mauvaise nouvelle en ce sens.

Un après 007 First Light qui a le droit d'exister, mais sous quelle forme ?

Avant 007 First Light, le dernier jeu James Bond remontait à 2012 avec le très décevant 007 Legends, édité par Activision et ultime tentative pour le géant américain après une série d'échecs critiques et commerciaux cuisants. IO Interactive a donc réussi l'exploit de remettre la licence sur le devant de la scène dans le domaine vidéoludique, et cela donne forcément des idées à qui de droit. En l'occurrence, à Amazon et MGM, qui détiennent les droits sur cette propriété intellectuelle.

Auprès de Polygon, Jeff Gatis, patron d'Amazon Gaming, a ainsi indiqué que les futurs jeux James Bond après 007 First Light devraient provenir d'Amazon Game Studios et MGM. « Nous n'avons pas fait First Light. On avait des billes dessus car on détient désormais la propriété intellectuelle de James Bond, mais cela a eu lieu après qu'IO Interactive ait décroché un accord pour faire First Light. Maintenant qu'on possède les droits, nous allons prendre la main sur la suite ».

Une telle nouvelle risque d'être à double tranchant pour l'après 007 First Light. D'une part, le fait que James Bond ait de nouveau droit à des adaptations vidéoludiques peut constituer une bonne nouvelle. Cependant, Amazon Game Studios n'a pas vraiment un palmarès irréprochables s'agissant des jeux qu'il a développé, bien qu'il édite les très prometteurs Tomb Raider Legacy of Atlantis et Tomb Raider Catalyst. De même, cela condamne-t-il définitivement IO Interactive à ne pas travailler sur une suite directe de 007 First Light ? L'avenir nous le dira, et on souhaite qu'il soit aussi brillant pour James Bond que le dernier jeu à son effigie.