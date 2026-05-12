À l’approche de sa sortie, 007 First Light casse son image de jeu tournant à « 007 FPS » en dévoilant des extraits de ce qui s’annonce comme la meilleure version console.

Tandis que chaque nouveau jour qui passe nous rapproche toujours un peu plus de la sortie de 007 First Light, prévue pour le 27 mai prochain, IO Interactive met plus que jamais les bouchées doubles sur sa communication. Révélation du thème d’ouverture du jeu, présentations de gameplay, making-of, les fans de James Bond ont largement de quoi se mettre sous la dent pour patienter. Et cela vaut également pour les plus technophiles qui, après avoir pu découvrir les configurations requises pour la version PC, voient maintenant la bête tourner sur PS5 Pro.

007 First Light dégaine les FPS sur PS5 Pro

En effet, bien décidé à montrer ce que 007 First Light a réellement dans le ventre, IO Interactive a dévoilé sur ses réseaux sociaux une nouvelle séquence de gameplay directement capturée sur la dernière console de Sony. L’occasion alors pour ce dernier de souligner avec humour que nous sommes maintenant loin des fameux « 007 FPS » de la présentation du State of Play de septembre 2025, où le jeu avait été vivement critiqué pour ses importantes chutes de framerate. Ici, James Bond tourne en 60 FPS stable, y compris dans les scènes les plus explosives.

Cela dit, nous n’en attendions évidemment pas moins de 007 First Light sur une console vendue à prix d’or pour ses performances accrues. Mais que les humbles possesseurs d’une PS5 normale se rassurent : les 60 FPS ne seront évidemment pas une exclusivité de la PS5 Pro. En réponse aux questions des internautes sur X, IO Interactive a également confirmé la présence d’un mode Performance à 60 FPS sur le modèle de base, accompagné en parallèle du traditionnel mode Qualité, quant à lui cantonné à 30 FPS.

Bien sûr, on imagine qu’il en sera alors de même pour les versions Xbox Series de 007 First Light, même si cela n’a pas été ouvertement confirmé par le studio. Notons également qu’IO Interactive n’a pas encore précisé la résolution qui accompagnera les différents modes, que ce soit sur PS5 ou sur PS5 Pro. Mais peut-être aurons nous l’occasion d’en apprendre davantage à ce sujet d’ici la sortie du jeu, qui n’est désormais plus qu’à quelques encablures. Excepté pour la version Nintendo Switch 2 qui, de son côté, ne devrait pas arriver avant la fin de l’été.

Source : IO Interactive