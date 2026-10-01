Vendu à plus de 4 millions d’exemplaires, 007 First Light s’est imposé comme l’un des succès du début 2026. Et IO Interactive ne compte pas en rester là. Comme il l’a fait, et le fait toujours, régulièrement avec Hitman, le studio a déployé un premier DLC gratuit, Extended Operations. Double surprise, il est disponible dès maintenant et enrichit l’expérience avec plusieurs nouveautés, le tout sans devoir repasser à la caisse.

Un DLC gratuit et le New Game+ dispos pour 007 First Light

Après une courte période de teasing, place donc à la révélation officielle du premier DLC gratuit de First Light, Extended Operations. Pour citer Dominic Vega, game director du jeu, cette première extension apporte « du contenu très demandé et des nouveautés excitantes ». Et il ne croyait sans doute pas si bien dire. Les fans de James Bond seront ainsi ravis de retrouver l’Aston Martin Valhalla, le bolide étant de retour avec ce DLC gratuit de 007 First Light, lors d’une course dont la piste est déclinée en quatre variations, à différents moments de la journée.

Extended Operations ajoute également une nouvelle opération, « Jungle Heist », qui emmènera Bond dans un nouvel environnement. Pour aider les joueurs à mener à bien cette mission inédite, IO Interactive a également ajouté deux nouvelles armes, le fusil d’assaut Squire Marksman et le fusil à pompe Storm 12 Gauge, ainsi que trois nouvelles tenues, car on ne peut pas combattre le crime sans style. Et quoi de mieux pour les utiliser que de recommencer l’aventure grâce au New Game+ de 007 First Light, qui vous laissera utiliser l’intégralité des tenues débloquées et ajoute un nouveau mode de difficulté qui « n’est pas pour les amateurs ».

Les photographes en herbe pourront également capturer les moments les plus spectaculaires de 007 First Light avec le mode photo, introduit grâce au DLC gratuit de 007 First Light. Ce dernier comprend tous les outils nécessaires pour mettre en valeur l’agent secret, avec la possibilité de déplacer son modèle, des outils pour l’éclairage, des poses et bien plus encore. Et les joueurs en profiteront sans doute pour immortaliser Jack, l’adorable chien et nouvelle mascotte du MI6.

Bande-annonce en anglais

Quelles sont en résumé les nouveautés du DLC gratuit ?

Ajout du mode photo

Ajout de Jack, la nouvelle mascotte du MI6

L'Aston Martin Valhalla et ses courses dédiées

3 nouvelles tenues

New Game+ pour 007 First Light

Un nouveau mode de difficulté

Nouvelle opération Jungle Heist

2 nouvelles armes, le fusil à pompe Storm 12 Gauge et le fusil d’assaut Squire Marksman

Source : IO Interactive