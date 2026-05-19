Avec 007 First Light, son directeur ne manque clairement pas d'ambition et compte bien de détrôner un autre jeu légendaire comme « le meilleur jeu James Bond de tous les temps ».

Pourtant sorti en 1997 sur Nintendo 64, Goldeneye de RARE reste encore aujourd'hui l'un des plus grands jeux James Bond de tous les temps, avec Quitte ou Double sorti en 2004 en solide second. Attendu ce 27 mai 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, 007 First Light ambitionne de mettre fin à 30 ans de règne et devenir la meilleure adaptation vidéoludique du célèbre espion britannique de tous les temps, si l'on en croit son directeur Martin Emborg.

007 First Light, le futur nouveau roi des jeux James Bond ?

La première adaptation vidéoludique de James Bond remonte à 1982, et le célèbre espion anglais a eu droit à de nombreux jeux à son effigie, d'une qualité malheureusement souvent discutable. Quelques-uns ont toutefois su se démarquer, comme le légendaire Goldeneye de RARE, ou Quitte ou Double d'Electronic Arts. 007 First Light, l'alternative d'IO Interactive, le studio derrière l'emblématique franchise Hitman, a bien l'intention de figurer dans le panthéon des plus grands jeux James Bond de l'histoire.

C'est en tout cas le souhait de son directeur, Martin Emborg, lorsqu'il a évoqué auprès de Gamesradar+ l'héritage qu'il souhaite que 007 First Light lègue dans le petite monde de l'espionnage britannique imaginé par Ian Fleming. Sur le ton de la plaisanterie, il a ainsi déclaré « Oh, j'aimerais que tout le monde soit d'accord pour dire que c'est le meilleur jeu James Bond de tous les temps ». L'interprète en pixels du légendaire espion, Patrick Gibson, était également présent pour ajouter : « Ou même le meilleur jeu de tous les temps tout court ». Ce à quoi le directeur de 007 First Light a répondu : « Je prendrai ça aussi. C'est un peu le minimum qu'on attend ».

Grâce à son expertise sur la franchise Hitman, IO Interactive semble être le studio le plus compétent pour adapter dans un jeu toute l'essence de James Bond. C'est en tout cas ce qu'on a pu voir suite à différentes previews de 007 First Light, dont celle directement dans nos colonnes. Reste cependant à voir si le jeu complet restera aussi convaincant et sera donc à la hauteur des grandes ambitions de son directeur pour devenir le meilleur jeu James Bond de l'histoire. Verdict final sur ce point dans une petite semaine.

Source : GamesRadar+