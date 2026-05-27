Après des années de travail dans l'ombre, l'excellent 007 First Light est officiellement là et établit un éclatant record vieux de 30 ans dans le monde des jeux vidéo estampillés James Bond.

Après avoir travaillé pendant plus de 20 ans sur la franchise Hitman, IO Interactive a pris le pari ambitieux de créer un tout nouveau jeu 100% original centré sur l'iconique James Bond, nom de code 007 First Light. Alors qu'aucun nouveau jeu James Bond n'avait vu la lumière du jour depuis 14 ans, le studio danois semble avoir frappé un grand coup avec ce qui se présente comme l'un des plus gros succès critique de la licence en 30 ans.

007 First Light entre officiellement au panthéon des plus grands jeux James Bond

En plus de 40 ans d'histoire d'adaptations vidéoludiques, James Bond a connu de nombreux jeux globalement très médiocres, et quelques titres légendaires, comme le révolutionnaire GoldenEye 64 sorti en 1995, ainsi que l'excellent Quitte ou Double sorti en 2004. 22 ans plus tard, tout porte à croire que 007 First Light a ce qu'il faut pour figurer parmi les plus grands jeux mettant en scène le mythique agent secret.

Outre un 9/10 dans nos colonnes, 007 First Light a en tout cas écopé d'une très bonne moyenne de 87 sur Metacritic (sur 56 critiques) et de 88 sur OpenCritic (sur 52 critiques). Il s'agit ainsi ni plus ni moins que du jeu James Bond le mieux noté depuis 30 ans, seulement dépassé par l'indétrônable GoldenEye 64 de Rare. En attendant de connaître plus en détail l'avis des joueurs, on peut cependant déjà relever que le titre jouit à l'heure où nous écrivons ces lignes d'une moyenne d'évaluations « très positives » sur Steam, avec 90% d'avis positifs sur environ 1 300 évaluations d'utilisateurs.

Le pari ambitieux d'IO Interactive de narrer dans 007 First Light la jeunesse de James Bond, avant l'obtention de son iconique matricule, semble donc avoir payé, avec une formule action-infiltration qui mélange agréablement des codes de licences fortes comme Hitman et Uncharted, avec une histoire et une mise en scène qui n'ont pas à rougir des films autour de l'agent britannique. On souhaite donc à 007 First Light de connaître un succès commercial autant que critique, qui pourrait augurer un nouvel âge d'or pour les adaptations vidéoludiques de l'espion qu'on aime.

Sources : MetaCritic ; OpenCritic ; Steam