007 First Light se fend d'une opération séduction en offrant du contenu gratuit à tout le monde, voici les objectifs de mission pour les agents intéressés.

IO Interactive fête l'été comme il se doit dans 007 First Light avec une petite mission de plaisance prenant la forme de contenu gratuit à récupérer. Pendant encore plusieurs jours, les joueurs peuvent récupérer une récompense gratuite pratiquement sans rien faire. En revanche, il faudra accomplir l'objectif de cette mission avant le 20 juillet 2026 à 01h29 précisément chez nous.

Une mission à la mer pour une récompense gratuite sur 007 First Light

Cette mission estivale en rapport avec 007 First Light prend plus précisément la forme de contenu gratuit à récupérer via les traditionnels Twitch Drops, et il s'agit en l'occurrence de la deuxième campagne en lien avec le titre d'IO Interactive. Vous connaissez donc la musique : il faut regarder un stream partenaire pendant une durée déterminée pour obtenir les éléments offerts à utiliser en jeu.

À ce titre, cette seconde campagne Twitch Drops relative à 007 First Light s'intéresse à un élément cosmétique avec lequel attifer cette jeune version de James Bond dans le mode TacSim. L'événement se termine le 20 juillet 2026 à 01h29 chez nous. Il vous reste ainsi encore un peu de temps pour en profiter. Voici les modalités pour récupérer le contenu gratuit proposé :

Rendez-vous sur une chaîne participante en live en passant et en repérant les streamers précisant « DROP » dans le titre de leur stream ;

Tenue Golden Anchor : regardez le stream pendant 1 heure et récupérez la récompense

Après avoir gagné le contenus gratuit de cette seconde campagne Twitch Drops en lien avec 007 First Light, ne reste plus qu'à la récupérer. Pour cela, rien de plus simple. Comme toujours, on rappelle que vous n'êtes pas obligé de rester devant votre écran, vous pouvez très bien laisser tourner un stream en coupant le son. Voici la marche à suivre pour récupérer le Twitch Drop :

Allez sur le site officiel et liez votre compte Twitch ;

Suivez les instructions pour lier les deux comptes ;

Regardez vos streamers favoris jouer pendant au moins 1 heures pour obtenir le contenu offert ;

au moins 1 heures pour obtenir le contenu offert ; Une fois l'heure de visionnage atteinte, vous recevrez une notification ;

Connectez-vous à votre compte 007 First Light sur PC ou consoles pour recevoir la récompense.

Une fois le contenu récupéré, vous n'aurez plus qu'à vous rendre sur le jeu, et plus précisément sur le mode TacSim, puis dans la rubrique correspondant aux tenues de James, afin de l'équiper de ce nouveau costume obtenu via le Twitch Drop correspondant.

Source : Twitch