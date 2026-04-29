007 First Light va marquer la fin de 12 ans d'absence pour le plus célèbre des espions dans la sphère vidéoludique. Ce grand retour de l'agent secret britannique, on le doit à IO Interactive, le studio principalement connu pour la franchise Hitman. En attendant la sortie de leur prochain jeu, il est justement possible de se préparer à l'arrivée de James Bond sur PC, PS5 et Xbox Series le 29 mai en récupérant du contenu gratuit via un événement collaboratif en lien avec le personnage emblématique de Ian Fleming sur le dernier titre mettant en scène l'Agent 47.

Méritez le Chiffre 007 avec du contenu gratuit à récupérer du côté de Hitman

Tandis que 007 First Light sera l'occasion pour IO Interactive de raconter à leur manière les origines de James Bond, il est actuellement possible de chasser une prime afin d'obtenir du contenu gratuit pour le jeu à venir via Hitman World of Assassination dans le cadre d'un événement sur le thème de Casino Royale. Soit le tout premier roman de Ian Fleming sur l'espion britannique, qui a permis de donner naissance à l'agent secret légendaire qu'on connaît aujourd'hui.

Pour célébrer la sortie du prochain jeu d'IO Interactive, les joueurs de Hitman World of Assassination pourront ainsi débloquer une tenue de casino qui sera disponible sur 007 First Light. Jusqu'au 25 mai 2026, les joueurs de Hitman pourront pour cela jouer gratuitement à la mission « Cible fugitive » mettant en scène Le Chiffre, sous les traits de Mads Mikkelsen dans le film éponyme sorti en 2006 avec Daniel Craig dans le rôle principal.

Ce faisant, ils débloqueront la tenue de casino dans 007 First Light dès la sortie du jeu le 27 mai prochain. Bien que Le Chiffre de Mads Mikkelsen risque de donner du fil à retordre à l'Agent 47 dans cette mission « Cible fugitive » collaborative, pas de panique si vous ne parvenez pas à l'abattre. Il suffit en effet de simplement participer à la mission, sans obligation de la réussir, pour débloquer le contenu gratuit à destination de 007 First Light. La tenue de casino vous attendra donc sur le prochain titre d'IO Interactive lorsqu'il sortira le 27 mai 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, et « plus tard cet été » sur Nintendo Switch 2, version qui a pour rappel récemment fait l'objet d'un report.

Source : Hitman sur X.com