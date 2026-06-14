Après avoir inquiété les joueurs par ses récentes déclarations, Amazon clarifie ses propos et tente de rassurer les fans quant à l’avenir de James Bond et 007 First Light.

Voilà maintenant deux semaines que 007 First Light est sorti, et qu’il s’est imposé comme un véritable succès pour IO Interactive. D’abord critique, bien sûr, avec beaucoup de joueurs le considérant d’ores et déjà comme l’un des meilleurs jeux James Bond qui soient sortis. Mais aussi commercial, assurément, avec plus de trois millions d’exemplaires écoulés depuis son lancement. De quoi pousser Amazon à envisager la production d’une suite tout en poursuivant son partenariat avec les créateurs d’Hitman ? Cela semble finalement bien parti pour.

Amazon clarifie sa position sur l’après 007 First Light

Dans une interview accordée au média IGN, Jeff Gattis, responsable des jeux chez Amazon, a en effet tenu à revenir sur ses récents propos afin de clarifier la situation auprès des joueurs. Car la semaine passée, de vives inquiétudes ont commencé à émerger après que celui-ci ait déclaré que l’éditeur souhaitait « prendre la main sur la suite » maintenant qu’il détenait les droits de James Bond, laissant ainsi penser que le studio derrière l’excellent 007 First Light pourrait finir par disparaître de l’équation. Ce qui n’était, en réalité, pas du tout son propos.

« Je n’ai jamais confirmé qu’Amazon Game Studios éditerait le prochain opus », a-t-il insisté. « Malheureusement, l’information a été reprise, et une fois qu’elle est lancée, elle se propage. Non, IO Interactive a été incroyable. Ils ont été de très bons partenaires. À vrai dire, je suis allé leur rendre visite à Copenhague il y a quelques mois. 007 First Light fonctionne très bien. Laissons le jeu respirer et avoir son moment ». De quoi rassurer les fans, donc, même si rien ne semble pour l’heure avoir été gravé dans le marbre pour l’avenir de James Bond.

« La vérité, c’est que nous allons devoir aborder ça avec intelligence », a poursuivi Gattis. « Je veux dire, tout dépend de l’intérêt du marché. Tant que nous sentons qu’il y a une volonté des joueurs d’avoir un jeu, on peut affirmer sans risque que ça va se faire ». À IGN, alors, d’insister en demandant si les performances actuellement réalisées par 007 First Light pourraient suffire à Amazon pour lancer la production d’une suite. Ce à quoi le responsable des jeux a répondu : « Il semble qu’une suite puisse être faite ».

Les choses ne font que commencer

En d’autres termes, l’avenir s’annonce pour l’heure plus que prometteur pour James Bond, mais si l’on ignore alors comment s’organiseront les choses entre Amazon et IO Interactive. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que 007 First Light est encore loin d’avoir dit son dernier. Et le studio nous l’a rappelé à l’occasion du Summer Game Fest 2026, où une tonne de nouveautés ont été annoncées pour les mois à venir. Parmi elles notamment : une nouvelle mission avec Bawma, des gadgets inédits, des défis supplémentaires, et plus encore.

Source : IGN