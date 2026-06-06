À peine sorti, 007 First Light lève déjà le voile sur tous les contenus gratuits qui attendront les joueurs dans l’année à venir, avec des nouveautés très demandées par la communauté.

IO Interactive nous avait prévenus : l’aventure ne fait que commencer pour 007 First Light. Disponible depuis le 27 mai dernier, le nouveau jeu James Bond fait déjà incontestablement l’unanimité auprès des fans, qui sont extrêmement nombreux à considérer ce dernier comme l’un des meilleurs titres mettant en scène l’agent du MI6. Et cela tombe bien, parce que le studio a profité de cette conférence du Summer Game Fest 2026 pour nous dévoiler un aperçu de tout ce qui nous attend sur 007 First Light ces prochains mois.

007 First Light dévoile les nouveautés gratuites de son Année 1

À commencer par une nouvelle mission mettant en scène Bawma, le personnage incarné par Lenny Kravitz, qui a visiblement besoin d’un coup de main de la part du MI6 et qui demande spécifiquement la présence de James Bond. « Notre alliance avec BMA est fragile, au mieux. Mais s’il a ce qu’il prétend avoir, M estime que le jeu en vaut la chandelle » nous indique Moneypenny. Autant dire que nos pérégrinations mauritaniennes ne sont pas encore terminées, donc, et qu’Aleph nous réserve encore des surprises inattendues.

Mais les choses ne s’arrêteront pas là. IO Interactive confirme également l’arrivée d’un mode Nouvelle Partie+ pour 007 First Light, accompagné d’un nouveau gadget, les lunettes G2, de l’arrivée du très réclamé Mode Photo, ou encore de surprises supplémentaires à l’occasion du James Bond Day le 5 octobre. Sans oublier, bien sûr, le lancement du jeu sur Nintendo Switch 2, à une date encore indéterminée d’ici la fin de l’été, ou encore l’introduction du Path Tracing pour la version PC avec GeForce RTX.

Enfin, dernier point et non des moindres, les joueurs de 007 First Light peuvent également s’attendre à voir débarquer une série de nouveaux défis et d’améliorations pour le mode Tac Sim, qui donnera toujours plus de bonnes raisons au public de revenir sur le jeu. En bref : un programme bien rempli, donc, qui ne nous surprend pas le moins du monde de la part des créateurs d’Hitman. Notons pour finir que tous les contenus évoqués sont annoncés pour l’Année 1 du jeu, même si IO Interactive n’écarte pas la possibilité d’un délai ou d’un report.

Source : IO Interactive