La Coupe du Monde 2026 approche à grands pas et, cette année, choisir la bonne télévision pourrait avoir encore plus d'importance que lors des précédentes éditions.

Organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la Coupe du Monde 2026 se déroulera avec des horaires parfois inhabituels pour les supporters européens, obligeant de nombreux fans à regarder les matchs sur leur TV en pleine journée. Dans ces conditions, tous les téléviseurs ne se valent pas.

Luminosité, gestion des reflets, fluidité des mouvements ou encore qualité du traitement vidéo : plusieurs technologies promettent d'améliorer considérablement l'expérience devant les matchs. Entre les modèles OLED, Mini LED et les dernières innovations dopées à l'intelligence artificielle, il n'est pas toujours simple de savoir vers quelle TV se tourner.

Quelle est la meilleure TV pour regarder la Coupe du Monde 2026 ?

Choisir une télévision pour suivre la Coupe du Monde 2026 ne se résume pas à acheter le plus grand écran possible. Entre les matchs diffusés en pleine journée, les mouvements rapides de la caméra et les nouvelles technologies d'affichage, certains modèles offrent une expérience nettement supérieure à d'autres.

Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons sélectionné les meilleures TV du moment selon différents profils d'utilisateurs et différents budgets.

Modèle recommandé Pourquoi ? LG OLED G6 Qualité d'image exceptionnelle, contraste infini et excellente gestion des mouvements. Samsung QN90F Luminosité impressionnante et traitement anti-reflets idéal pour les matchs en journée. TCL C9K Prestations Premium pour un tarif plus abordable que les grandes marques historiques. Hisense U8Q Très lumineuse, excellente fluidité et rapport équipement/prix difficile à battre. TCL X11K 98 pouces Une immersion spectaculaire qui transforme le salon en véritable tribune de stade. LG OLED C6 Compatible 4K 144 Hz, HDMI 2.1 et parfaite pour alterner entre PS5, Xbox et football.

Meilleure TV OLED pour la Coupe du Monde : LG OLED G6

La série G de LG représente ce qui se fait de mieux en matière d'OLED grand public. Les noirs sont parfaits, les couleurs extrêmement précises et la fluidité des mouvements fait merveille lors des ralentis et des actions rapides. Si vous regardez principalement les matchs le soir ou dans une pièce peu lumineuse, c'est probablement le meilleur choix possible.



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Meilleure TV Mini LED : Samsung QN90F

Le Mini LED est particulièrement adapté au football. Grâce à sa luminosité exceptionnelle, cette TV reste parfaitement lisible même lorsque le soleil frappe directement votre salon. Son filtre anti-reflets est également l'un des plus performants du marché.



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Meilleure TV rapport qualité-prix : TCL C9K

TCL continue de bousculer les géants du secteur avec des téléviseurs très bien équipés à des prix agressifs. Cette référence combine forte luminosité, dalle 144 Hz et excellente qualité d'image, tout en restant beaucoup plus accessible que les modèles premium de Samsung ou LG.



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Meilleure TV à moins de 1000 € : Hisense U8Q

Pour ceux qui souhaitent profiter du Mondial sans exploser leur budget, Hisense propose une alternative particulièrement convaincante. On retrouve une forte luminosité, un très bon traitement vidéo et une qualité d'image largement suffisante pour apprécier les matchs dans de bonnes conditions.



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Meilleure TV grand écran : TCL X11K

La Coupe du Monde est souvent l'occasion d'investir dans un écran XXL. Avec ses 98 pouces, cette TV offre une immersion impressionnante. Les plans larges, les ambiances de stade et les ralentis prennent une toute autre dimension.



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Meilleure TV gaming et sport : LG OLED C6

Les joueurs connaissent déjà bien cette gamme. Compatible avec la PS5 et la Xbox Series X, elle dispose également de toutes les qualités recherchées pour le football : excellente réactivité, fluidité parfaite et qualité d'image remarquable.



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Notre coup de cœur pour le Mondial 2026

Si nous devions recommander un seul modèle pour suivre la Coupe du Monde 2026, ce serait le Samsung QN90F.

Pourquoi ? Parce qu'il répond parfaitement aux contraintes spécifiques de cette compétition. Avec les décalages horaires liés aux États-Unis, au Canada et au Mexique, de nombreux supporters européens regarderont les rencontres en journée. Dans ces conditions, la luminosité devient plus importante que le contraste absolu.

Le Samsung QN90F combine justement une luminosité parmi les meilleures du marché, une excellente gestion des reflets, une fluidité irréprochable et un traitement vidéo performant. Résultat : les matchs restent parfaitement lisibles quelles que soient les conditions d'éclairage.



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FAQ : Les meilleures TV pour la Coupe du Monde 2026

Quelle est la meilleure TV pour regarder la Coupe du Monde 2026 ?

Il n'existe pas une seule réponse universelle, mais pour la majorité des utilisateurs, les modèles Mini LED haut de gamme constituent aujourd'hui le meilleur choix pour la Coupe du Monde 2026. Des téléviseurs comme le Samsung QN90F combinent une luminosité très élevée, une excellente gestion des reflets et une fluidité idéale pour les retransmissions sportives.

Si vous regardez principalement les matchs le soir dans une pièce sombre, une TV OLED comme la LG OLED C6 ou la LG OLED G6 offrira en revanche une qualité d'image supérieure grâce à son contraste infini et à ses noirs parfaits.

OLED ou Mini LED : quelle technologie est la meilleure pour le football ?

Les deux technologies sont excellentes, mais elles ne s'adressent pas exactement au même usage.

L'OLED reste la référence pour la qualité d'image pure. Les couleurs sont naturelles, le contraste est exceptionnel et les angles de vision sont très larges. C'est le choix idéal pour regarder les matchs le soir ou dans une pièce peu éclairée.

Le Mini LED prend souvent l'avantage dans les salons lumineux grâce à sa luminosité supérieure et à sa meilleure gestion des reflets. Comme une grande partie des rencontres de la Coupe du Monde 2026 seront diffusées en journée en Europe, cette technologie peut offrir un meilleur confort de visionnage pour de nombreux supporters.

Pour le football, le Mini LED est souvent le choix le plus polyvalent. Pour le cinéma et les matchs du soir, l'OLED conserve toutefois une légère avance.

Quelle taille de TV choisir pour regarder les matchs ?

Pour profiter pleinement de la Coupe du Monde 2026, nous recommandons un écran de 65 pouces minimum si votre salon le permet.

Le format 55 pouces reste une excellente option pour les petits espaces et constitue aujourd'hui le minimum recommandé pour profiter pleinement des retransmissions sportives en 4K.

Le 65 pouces représente le meilleur compromis entre immersion, confort et budget. Quant aux modèles 75 pouces et plus, ils offrent une expérience spectaculaire qui se rapproche de l'ambiance d'un stade.