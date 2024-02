On a encore eu des nouvelles de Superman Legacy, et cette fois, la communauté s'interroge sur l'information qu'on a obtenu. Pour cause, le lien a été fait avec un comics bien précis.

Superman Legacy, c'est le prochain film dédié au célèbre super-héros. Bon, il n'est pas encore prêt de sortir, mais à chaque fois qu'il refait surface, on a l'eau à la bouche. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose sur lui, hormis une partie de son casting. Ce dernier s'annonce prometteur, et on a hâte de le voir en action. En attendant, on vient d'obtenir une information supplémentaire sur le long-métrage de James Gunn. Pour être plus précis, ça concerne directement le kryptonien.

Le logo de Superman est révélé

Il s'agit d'un petit détail, mais qui peut faire toute la différence. L'actrice qui va incarner Hawkgirl, Isabela Merced, a participé à une lecture du scénario et elle a partagé un détail intéressant via un snap qu'elle a publié sur Instagram. Elle y montre le logo de Superman Legacy, que vous pouvez observer ci-dessous. Bon, sur le papier, il n'y a rien d'excitant à relever. Il est d'ailleurs peut-être voué à changer, mais ce n'est pas la question. Une poignée de fans a été interpellée à la vue de ce logo, et le lien a rapidement été fait avec un certain comics.

En effet, il ressemble étrangement à celui porté par le Superman de Kingdom Come. Si vous ne connaissez pas, on est loin de l'histoire qui nous attend. Ce comics nous plonge dans un univers alternatif où Kal-El se retire dans la Forteresse de la Solitude après le meurtre de Lois Lane. Wonder Woman finit par le convaincre de revenir, et il forme alors une nouvelle version de la Justice League. Dans le récit, on trouve notamment des affrontements entre des factions de super-héros, et bon nombre d'entre eux périssent au combat.

Vous l'aurez compris, il y a peu de chance pour que Superman Legacy nous conte une histoire similaire. D'autant plus qu'on fera face à un Clark Kent plus jeune, interprété par David Corenswet. On a donc sûrement affaire à un petit clin d'œil qui n'a pas manqué de faire réagir quelques personnes. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais ça paraît peu probable. De toute manière, on n'aura pas la réponse de sitôt, puisque le film doit normalement sortir le 11 juillet 2025. Il va falloir être patient.