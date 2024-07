Sans crier gare, Amazon Prime Video annonçait le mois dernier vouloir adapter la mythique licence Yakuza (surnommée depuis Like a Dragon) dans une série live-action. Si l'on en croit Ryoma Takeuchi, qui aura la lourde tâche d'incarner l'iconique Kazuma Kiryu sur le petit écran, cette adaptation devrait lui rendre honneur à sa juste valeur.

Prime Video se sent Like a Dragon pour sa série Yakuza

Interviewé par IGN Japan, l'acteur Ryoma Takeuchi (Kamen Rider Drive) s'est confié sur l'insigne honneur de prêter ses traits au mémorable Kazuma Kiryu, l'un des personnages majeurs de la licence Yakuza. Même si ce n'est pas la première fois qu'elle est adaptée en live-action, c'est en revanche la première fois que cela se fait dans un monde ou les adaptations vidéoludiques sont le nouvel eldorado pour les producteurs tels que Prime Video.

Celui-ci avait déjà frappé fort avec la série Fallout, et entend réitérer l'exploit. Takeuchi s'est ainsi dit « surpris » d'avoir reçu un rôle aussi lourd de sens, qui pourrait représenter un tournant dans sa carrière. « Je connaissais la licence et j'ai joué au premier jeu chez mon oncle. C'est un véritable défi d'incarner un personnage existant, et je me suis vraiment demandé si j'étais taillé pour ce rôle. Dès le départ, je savais que j'allais devoir me donner à fond, ou échouer lamentablement. Un personnage aussi aimé que Kiryu implique d'énormes attentes. Je dois toutefois faire mon travail à ma façon. J'ai donc fait des recherches sur lui, pour voir si je peux représenter ses qualités dans mon propre style. J'espère que les fans apprécieront ma performance. Je sais en tout cas que j'ai tout donné pour l'incarner ».

Il faudra attendre le 24 octobre sur Prime Video pour voir sa performance dans le rôle de Kazuma Kiryu, et pour voir si la série dans son ensemble sera bien à la hauteur de cette licence majeure du J-RPG.

Une autre adaptation prometteuse après l'explosive série Fallout ? © Prime Video