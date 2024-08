Décidément, Netflix n'a pas peur des défis ! Après One Piece, la plateforme de SVOD travaille sur un film en live-action Naruto. Ce sera une première pour le manga à succès de Mashashi Kishimoto. Jusqu'à présent, il avait bien eu droit à des longs-métrages anime et même à des comédies musicales, mais pas encore à un film en prises de vue réelle. Mais ce n'est pas le challenge qui effraie l'équipe de production. Celle-ci donne d'ailleurs des nouvelles de l'avancée du projet, tout semble être sur de bons rails.

Le film Naruto de Netflix entre de bonnes mains

Alors que le manga Naruto a laissé place à la relève avec Boruto, l'œuvre originale de Kishimoto n'est pourtant pas prête de s'éteindre. Beaucoup attendent le projet d'anime spécial, qui a été plusieurs fois. Mais, en parallèle, Netflix compte bien maintenir la flamme qui brûle dans le cœur des fans de la première heure avec son projet de film en live-action.

Pour rappel, celui-ci sera réalisé par Destin Daniel Cretton, dont vous avez peut-être déjà apprécié le travail sur le film Marvel Shang-Chi. Or, Entertainment Weekly révèle qu'il prend maintenant le relai de Tasha Huo pour la production film Naruto. La scénariste, qui est également la showrunneuse de la nouvelle série Tomb Raider, a confié au média avoir terminé le script. Désormais, Cretton prend les choses en main et annonce « faire ce [qu'il a] à faire ».

Destin Daniel Cretton.

Et Huo a de quoi nous rassurer à ce sujet. Selon elle, Cretton proposera « sa propre écriture et narration [...], est très personnelles et parlantes » pour le public. Elle se montre même confiante sur la bonne tenue du projet avec un tel réalisateur. À ses yeux, Cretton « il sera capable de saisir à quel point Naruto est nuancé et singulier ».

Dans la disuccusion avec EW, elle fait même une petite pique à l'industrie. De fait, elle souligne combien l'univers de Naruto est vaste. Mais, elle croit fermement que son collègue ne se perdra pas dans toutes ses richesses. En revanche, « ce qui pourrait facilement être fait par quelqu'un qui n'est pas un fan ou qui vient pour gagner de l'argent ».

Huo de conclure enfin que le film repose vraiment sur « l'amour de Naruto tel qu'il est, de son personnage et de ses relations ». C'est une nouvelle page qui s'écrit donc pour l'œuvre de Kishimoto. Sur le papier, le projet semble donc prometteur pour les fans. Qui plus est, Netflix s'est illustré dernièrement avec ses adaptations en live-action. On pense évidemment à One Piece, mais aussi à Avatar : Le Dernier Maître de l'air. Croisons les doigts pour que ce soit aussi le cas pour notre ninja préféré.