Comme nous pouvions vous le mentionner récemment, John Wick 4 fait un carton au cinéma. On estime ainsi que le film a déjà rapporté pas moins de 137,5 millions de dollars. Mais maintenant, que peut t-on attendre des aventures du célèbre tueur incarné par Keanu Reeves ? Voilà tout ce que l'on sait pour le moment.

John Wick 5

Au sein du site Entertainment Weekly l'acteur Keanu Reeves a voulu s'exprimer sur un potentiel John Wick 5. Et l'homme laisse tout de même une porte ouverte pour un retour malgré l'envie évidente de prendre une pause :

Je ne sais pas, je crois que je vais devoir m’en remettre au "ne jamais dire jamais". En tout cas, je ne ferai jamais un film John Wick sans Chad Stahelski. Il faudrait voir à quoi ça ressemblerait. Pour moi, il semble vraiment juste que John Wick trouve la paix.

Le réalisateur Chad Stahelski sans qui rien ne serait possible semble du même avis. Même si on ne sait pas encore si il parle spécifiquement d'un John Wick 5 ou des projets dérivés qui sont en route. Voici sa déclaration au même média :

A propos de John Wick, vous n’entendrez jamais Keanu ou moi dire que c’est fini pour nous.

Mais là où tout se bouscule c'est de coté de Lionsgate, la production, puisque Joe Drake le grand patron semble très enthousiaste à l'idée de continuer l'aventure JW. Il déclare au Hollywood Reporter :

On va prendre un peu de repos, chercher des idées pour trouver une façon de rendre crédible un John Wick 5. Mais il n’y a pas de garantie. Keanu et Chad, à juste titre, ne veulent surtout pas qu’on se moque du public. Donc ce sera une tâche très difficile.

Bref vous avez compris, rien n'est officiel pour un épisode 5 mais les étoiles sont quand même très bien alignées pour que le projet se fasse un jour. Surtout avec le succès du dernier long métrage. La production est à fond derrière et les principaux intéressés ne sont pas contre.

Un spin-off encore inconnu au cinéma

Un film sur Caine en route ?

Très récemment nous avons pu apprendre grâce au média Collider qu'un tout nouveau film dans la franchise John Wick allait avoir lieu. Cette fois c'est la productrice Erica Lee qui s'y colle en expliquant :

Il y a un autre film que nous développons et que je pense que nous allons annoncer dans un mois ou deux, disons. Ensuite, j'espère qu'il y aura ' Ballerina 2 ' et ' John Wick 5 ', et plein d'autres choses. Mais nous développons beaucoup de choses et avons beaucoup de discussions avec beaucoup d'écrivains et de gestion de marque et l'univers Wick est ma priorité absolue.

Pour l'instant on ne sait rien du tout sur le scénario, mais il se murmure qu'il pourrait s'agir d'un film spin-off sur Akira (Rina Sawayama) contre Caine ( Donnie Yen).

Ballerina avec Ana de Armas

L'autre spin-off 100% officiel cette fois c'est Ballerina qui se concentrera sur le personnage de Rooney, une danseuse de ballet et tueuse professionnelle en devenir que l'on peut voir de dos au sein du film John Wick 3. C'est l'actrice Ana de Armas qui aura le privilège d'incarner le rôle. Le film devrait arriver l'été 2024.

La série The Continental

Mel Gibson sera dans la série.

Enfin le dernier projet connu est la série The Continental qui va se concentrer sur le personnage de Winston, ses origines mais aussi celui de la direction de son hôtel à New York. Cette saison 1 ne comptera que trois épisodes de 90 minutes et le tout devrait se dérouler dans les années 1970. C'est l'acteur Colin Woodel (The Purge) qui jouera Winston jeune. Un acteur culte devrait aussi jouer dans le projet : Mel Gibson qui interprètera un tueur nommé Cormac. La série est en post-production et devrait être disponible dès fin 2023.