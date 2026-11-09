TCL baisse le prix de huit TV et d'un écran gaming jusqu'au 16 novembre, trois jours avant la sortie de GTA 6. Toutes ces TV ont l'HDMI 2.1 pour jouer en 4K à 120 Hz sur PS5 et Xbox Series X. La 65C79L, une 65 pouces, passe à 899 € au lieu de 1 199 €, et cinq modèles donnent droit à un remboursement de 50 à 200 €.

Pour jouer en 4K à 120 Hz, une PS5, une PS5 Pro ou une Xbox Series X a besoin d'une TV équipée d'une prise HDMI 2.1. Sans elle, la 4K reste bloquée à 60 Hz. Jusqu'au 16 novembre 2026, huit TV TCL de ce type sont en promo, de 55 à 75 pouces et de 549 € à 2 499 €, chez Fnac, Darty, Boulanger, Conforama, BUT, Son-Vidéo.com et LDLC.

Elles montent toutes à 144 Hz, et l'écran PC gaming 27P2A Pro-A profite lui aussi de l'opération, à 269,99 €. D'un modèle à l'autre, l'écart se joue surtout sur la taille, la technologie de dalle et le son.

Les 9 promos TCL pour PS5, Xbox Series et PC

Modèle Prix promo Remise Prix final Où l'acheter Dès le Écran PC TCL 27P2A Pro-A, 27 pouces 269,99 € au lieu de 380 € -29 % 269,99 € Fnac, Darty, Boulanger 30 octobre TV TCL 55P89L, 55 pouces 549 € au lieu de 599,99 € -8,5 % 549 € BUT 10 novembre TV TCL 55A400 Pro, 55 pouces 699 € au lieu de 799 € -13 % 699 € Boulanger, Son-Vidéo.com, LDLC 30 octobre TV TCL 55C89L, 55 pouces 799 € au lieu de 1 099 € -27 % 749 € (50 € remboursés) Fnac, Darty, Boulanger 30 octobre TV TCL 65C6K, 65 pouces 799,99 € au lieu de 900 € -11 % 749,99 € (50 € remboursés) Conforama, Darty 27 octobre TV TCL 65C79L, 65 pouces 899 € au lieu de 1 199 € -25 % 899 € Fnac, Darty, Boulanger 30 octobre TV TCL 65C89L, 65 pouces 1 199 € au lieu de 1 499 € -20 % 1 099 € (100 € remboursés) Fnac, Darty, Boulanger 30 octobre TV TCL 75C89L, 75 pouces 1 499 € au lieu de 1 999 € -25 % 1 399 € (100 € remboursés) Fnac, Darty, Boulanger 16 novembre TV TCL 75X11L, 75 pouces 2 499 € au lieu de 3 299,99 € -24 % 2 299 € (200 € remboursés) Darty, Boulanger 30 octobre

TCL 65C79L à 899 € : une 65 pouces 144 Hz pour la PS5 et la Xbox Series



TV Mini Led TCL 65C79L 2026 - 65 poucesà partir de 899,00 € chez Fnac



Chez Fnac, Darty et Boulanger, la TCL 65C79L descend à 899 € au lieu de 1 199 €. C'est la 65 pouces SQD-Mini LED la moins chère de ces promos. Cette technologie, qui succède à la QD-Mini LED chez TCL, n'équipe ici que les gammes C79L, C89L et X11L.

Branchée à une PS5, une PS5 Pro ou une Xbox Series X, elle affiche la 4K à 120 Hz, le maximum de ces consoles. Le VRR cale le rafraîchissement de l'écran sur le framerate du jeu, ce qui évite les déchirures d'image quand la console peine à tenir la cadence. Call of Duty ou Fortnite, qui ont un mode 120 images par seconde, en profitent directement. Les 144 Hz de la dalle, eux, ne servent qu'avec un PC.

Ses quatre prises sont toutes en HDMI 2.1 : la PS5 et la Xbox Series X peuvent rester branchées en même temps, à côté d'une barre de son. La TV embarque un système audio Bang & Olufsen de 60 W et tourne sous Google TV.

Pour comparer, la 65C6K revient à 749,99 € après remboursement, mais avec une dalle QD-Mini LED. La 65C89L, un cran au-dessus dans la gamme, coûte 1 099 € une fois ses 100 € remboursés.

TV pour PS5 et Xbox Series à moins de 800 € : les quatre TCL en promo

Quatre TV passent sous la barre des 800 €. Toutes ont l'HDMI 2.1 pour recevoir la 4K à 120 Hz d'une PS5 ou d'une Xbox Series X.



TV QD-Mini LED TCL 55P89L 2026 - 55 poucesà partir de 562,99 € chez Cdiscount



La moins chère, la 55P89L, s'affiche à 549 € chez BUT à partir du 10 novembre, contre 599,99 € avant. Sa remise de 51 € est la plus faible du lot, mais à ce prix, elle a déjà une dalle 144 Hz, le VRR et l'ALLM, qui active tout seul le mode jeu de la TV.



TV Mini LED TCL 55A400 PRO (2026) 55"à partir de 699,00 € chez amazon.fr



La 55A400 Pro descend à 699 € au lieu de 799 € chez Boulanger, Son-Vidéo.com et LDLC. C'est une TV-tableau dans l'esprit de The Frame de Samsung, avec une dalle mate qui limite les reflets dans une pièce lumineuse. Elle monte elle aussi à 144 Hz, avec VRR et ALLM.



TV Mini Led TCL 55C89L 2026 - 55 poucesà partir de 799,00 € chez Boulanger



La 55C89L tombe à 799 € au lieu de 1 099 € chez Fnac, Darty et Boulanger, puis à 749 € avec les 50 € remboursés. Remboursement compris, c'est la plus forte baisse de l'opération : 350 € de moins, soit -32 %. Elle garde la dalle SQD-Mini LED et le son Bang & Olufsen du reste de la gamme C89L.



Téléviseur TCL MiniLED 65" 65C6K UltraHD 4Kà partir de 649,99 € chez joybuy.fr



Pour 99 centimes de plus, la 65C6K passe à 799,99 € au lieu de 900 € chez Conforama et Darty, puis à 749,99 € avec 50 € remboursés. Elle a 40 % de surface d'écran en plus que la 55C89L, une dalle QD-Mini LED à 144 Hz avec VRR, et tourne sous Google TV. Le remboursement vise la version 65C6K Pro, aussi vendue sous la référence 65C69K Pro.

TCL C89L et X11L : les 65 et 75 pouces, jusqu'à 200 € remboursés

La gamme C89L associe la dalle SQD-Mini LED à un son Bang & Olufsen compatible Dolby Atmos. Comme les autres TV en promo, elle prend la 4K à 120 Hz des consoles en HDMI 2.1.



TV Mini Led TCL 65C89L 2026 - 65 poucesà partir de 1 199,00 € chez Fnac



La 65C89L passe à 1 199 € au lieu de 1 499 €, puis à 1 099 € avec 100 € remboursés. La 75C89L baisse à 1 499 € au lieu de 1 999 €, soit 1 399 € après remboursement, mais seulement à partir du 16 novembre, dernier jour des promos. Son remboursement de 100 € reste valable sur les achats faits jusqu'au 1er décembre.



TV Mini Led TCL 75X11L 2026 - 75 poucesà partir de 2 499,00 € chez Fnac



La 75X11L est la TV la plus haut de gamme de TCL cette année. Chez Darty et Boulanger, elle perd un peu plus de 800 € et s'affiche à 2 499 € au lieu de 3 299,99 €. Avec les 200 € remboursés, elle revient à 2 299 €, environ 1 000 € sous son prix de référence.

Sa dalle SQD-Mini LED tourne à 144 Hz en natif. Ses quatre prises HDMI 2.1 laissent de la place pour une PS5 Pro, une Xbox Series X et une barre de son. Comme les C89L, elle a un système audio Bang & Olufsen.

Écran TCL 27P2A Pro-A à 269,99 € : 320 Hz sur PC, 1440p sur PS5 et Xbox



Écran TCL 27P2A Pro-Aà partir de 269,99 € chez Fnac



Le 27P2A Pro-A passe de 380 € à 269,99 € chez Fnac, Darty et Boulanger. Avec 29 % de moins, il décroche la plus forte remise en pourcentage de ces promos, hors remboursement.

Ce 27 pouces QHD (2 560 x 1 440 pixels) tourne à 320 Hz. Son rétroéclairage Mini LED atteint 800 cd/m², avec la certification DisplayHDR 600 et la compatibilité FreeSync Premium. Le pied se règle en hauteur et pivote pour passer l'écran à la verticale.

Les 320 Hz visent les joueurs PC de FPS compétitifs, équipés d'une carte graphique capable de suivre en 1440p. Une PS5 ou une Xbox Series peut aussi s'y brancher en 1440p, mais les consoles plafonnent à 120 Hz.

Chez Boulanger, l'écran est vendu en édition Gentle Mates, aux couleurs de la structure esport française.

Les prix promo tiennent jusqu'au 16 novembre, dans la limite des stocks. Deux offres arrivent en cours de route : la 55P89L le 10 novembre chez BUT, la 75C89L le 16 novembre.

Le Black Friday tombe le 27 novembre, onze jours plus tard. Rien ne dit que ces TV seront moins chères ce jour-là. Le remboursement de TCL reste ouvert jusqu'au 1er décembre, Black Friday compris.

Côté jeux, GTA 6 sort le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series, trois jours après la fin des promos.

Le remboursement concerne cinq TV : 200 € pour la 75X11L, 100 € pour les 65C89L et 75C89L, 50 € pour la 55C89L et la 65C6K Pro. Il couvre les achats faits du 16 octobre au 1er décembre, donc aussi avant et après les promos.

La demande se fait en ligne sur promotions-tcl.fr, offre 52621, jusqu'au 22 décembre. Il faut la facture, une photo du numéro de série (sur l'étiquette au dos de la TV) et le code-barres découpé sur le carton. TCL verse la somme par virement six à huit semaines après réception d'un dossier complet.

Les achats sur Amazon et chez les vendeurs tiers des marketplaces sont exclus, et TCL n'accepte qu'une demande par foyer.

D'autres promos vont tomber d'ici le Black Friday : suivez Gameblog sur [réseaux à insérer] pour ne pas les rater, et gardez un œil sur notre page Bons plans. Pour d'autres idées d'achat, direction nos guides d'achat.