Chez Secretlab, la chaise TITAN Evo perd jusqu'à 100 € pour le Black Friday. Les ensembles bureau MAGNUS Pro + tapis MAGPAD, eux, jusqu'à 139 €, et la livraison est offerte en France, en Belgique et en Suisse sur les chaises et bureaux éligibles. Des remises supplémentaires de 40 à 140 € s'ajoutent selon le montant du panier.

Les offres Secretlab du Black Friday 2026

Produit Remise À retenir TITAN Evo jusqu'à 100 € Accoudoirs 4D et dossier lombaire réglable, deux points que notre test avait relevé. ATLAS jusqu'à 50 € Première chaise ergonomique de la marque pour le bureau, vendue dès 499€ Ensemble MAGNUS Pro + tapis MAGPAD jusqu'à 139 € Bureau assis-debout, 120 kg de charge maximale, de 65 cm à 1,25 m de hauteur d'après notre test Ensemble MAGNUS + tapis MAGPAD jusqu'à 60 € Bureau sans réglage électrique de la hauteur Bureau MAGNUS Evo jusqu'à 120 € Assis-debout plus abordable que le Pro, avec un plateau à câbles moins large Accessoires jusqu'à 33 % Sur une sélection de références SKINS jusqu'à 15 % Housses de personnalisation pour la TITAN Evo Livraison offerte France, Belgique et Suisse, sur les chaises et bureaux éligibles

Nouveauté 2026 : des remises en plus selon le panier

Secretlab ajoute cette année quatre paliers de réduction supplémentaire, de 40 à 140 €. Ils valent pour les chaises, les bureaux et les accessoires, et la remise s'applique directement au paiement.

Palier Remise supplémentaire Condition Chaise 40 € À partir de 830 € d'achat, avec une chaise Bureau 50 € À partir de 1 489 € d'achat, avec un bureau Ultime 100 € À partir de 1 999 € d'achat sur tout le site Spécial Black Friday 140 € À partir de 2 299 € d'achat sur tout le site

Les paliers se calculent sur le total du panier. Chaise, bureau et accessoires comptent, donc ils pèsent surtout pour qui refait tout son setup.

Secretlab Black Friday 2026

Quel Secretlab choisir pour le Black Friday 2026 ?

Chaise : TITAN Evo ou ATLAS

La TITAN Evo reste la chaise gaming de la marque. Notre test avait relevé une construction robuste, des accoudoirs 4D et un dossier lombaire réglable, avec une assise un peu ferme. L'ATLAS vise le bureau. Elle se démarque par son soutien lombaire, mais on note qu'il est fixe et que l'inclinaison s'arrête à 120°, contre 165° pour la TITAN Evo NanoGen. La taille compte sur l'ATLAS : la R va jusqu'à 178 cm et 100 kg, la L de 178 à 195 cm et jusqu'à 120 kg.

Notre conseil : la TITAN Evo si vous jouez autant que vous travaillez et que vous aimez vous allonger devant un film, l'ATLAS si la chaise vit surtout dans un bureau et que vous la voulez plus discrète.

Bureau : MAGNUS Pro, Evo ou MAGNUS

Le MAGNUS Pro est l'assis-debout de référence de la marque. Dans notre test, sa structure en acier, sa gestion des câbles et ses trois positions mémorisables ont plu ; le prix et les quelque 50 kg à manipuler au déballage sont ses limites. Le MAGNUS Evo coûte 150 € de moins que le Pro en version standard au catalogue, avec un plateau à câbles moins large et une surface magnétique partielle. Le MAGNUS tout court n'a pas de réglage électrique de la hauteur.

Notre conseil : le Pro si vous tenez à une surface magnétique complète et à un plateau au choix, l'Evo si vous voulez l'assis-debout à moindre coût, le MAGNUS si vous restez assis.