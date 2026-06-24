Des RTX 5070 et RTX 5070 Ti sont actuellement en promo sur Amazon pour les Prime Day 2026 avec des offres très intéressantes. Si vous voulez booster votre PC c'est le moment ou jamais.

Comme les RAM et tous les autres composants PC, les cartes graphiques ont vu leur prix exploser. Amazon profite des Prime Days 2026 pour proposer des réductions intéressantes sur plusieurs modèles de RTX 5070 et 5070 Ti, unanimement reconnus comme étant des cartes graphiques ultra solides avec un très bon rapport qualité/prix.

D'excellentes cartes graphiques en promo sur Amazon pour les Prime Day 2026

La RTX 5070 constitue actuellement l'un des meilleurs rapports performance/prix du marché pour jouer en 1440p. Avec ses 12 Go de VRAM GDDR7, la compatibilité PCIe 5.0 et le support du DLSS 4, elle s'impose comme la référence milieu de gamme de cette nouvelle génération. En ce moment sur Amazon, on retrouve justement plusieurs exemplaires en promotion, comme la Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming AERO OC 12G qui est peut-être le choix équilibré de cette sélection. Cadencée à 2 625 MHz, elle dispose du système de refroidissement WINDFORCE triple ventilateur et d'un éclairage RGB Halo. Une valeur sûre proposée ici à 605,99 €.



GIGABYTE GeForce RTX 5070 AERO OC 12Gà partir de 649,99 € chez amazon.fr



La Gigabyte AORUS GeForce RTX 5070 Master 12G représente le sommet de cette sélection de cartes graphiques. Avec une fréquence boost portée à 2 715 MHz, un double BIOS (Performance / Silencieux), un refroidissement WINDFORCE haut de gamme et une garantie de 4 ans, c'est la version premium pour les joueurs qui ne font pas de compromis. Le design AORUS soigné et la plaque arrière renforcée en font également un beau morceau à exposer dans un boîtier vitré.

La PNY GeForce RTX 5070 ARGB OC Triple Fan 12G proposée à 589,99 € sur Amazon, se distingue quant à elle par sa ventilation à trois rotors et son overclocking d'usine. PNY, qui célèbre ses 40 ans cette année, propose ici un modèle bien fini avec un logiciel dédié pour personnaliser les performances et l'éclairage ARGB.

La monstrueuse RTX 5070 Ti promet de la 4K à prix cassé

Enfin, pour les amoureux de performance qui cherchent aussi à jouer en 4K, vous pouvez retrouver la GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Aero OC 16G à 965,99 € sur Amazon. Avec ses 16 Go de mémoire GDDR7 256 bits, c'est une carte graphique robuste qui fera tourner sans mal des jeux gourmands comme Cyberpunk 2077, Battlefield 6 ou encore Forza Horizon 6. C'est certainement l'un des bons plans les plus alléchants du moment sur Amazon.

Cerise sur le gâteau en ce moment Amazon vous propose de récupérer 15 € pour tout achat de 60 € ou plus. Une réduction supplémentaire dont on ne va pas se priver.