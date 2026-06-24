Des barrettes de mémoire RAM sont actuellement en solde sur Amazon à l'occasion des Prime Days, le moment ou jamais de booster votre PC.

Le prix des mémoires RAM a explosé il y a plusieurs mois et la demande n'a jamais été aussi forte. Les composants PC ne sont véritablement pas donnés et il est désormais incontournable de profiter des soldes. En ce moment sur Amazon, on peut justement trouver quelques offres intéressantes pour augmenter la mémoire vive de sa config en faisant quelques économies.

Des RAM CORSAIR à prix réduits sur Amazon

Alors oui, clairement on est loin des prix que l'on avait il y a quelques années, mais dans le contexte actuel, ce genre de promotions est intéressant. Corsair est notamment à l'honneur sur Amazon en ce moment avec plusieurs produits de qualité qui n'ont plus vraiment besoin de faire leurs preuves. En ce moment on peut notamment retrouver des barrettes RAM Corsair Vengeance RGB RS DDR5 16 Go (2x8 Go) 6 000 MHz à 231 € (-13 %), des versions 5 200 MHz à 224 € ou encore 5 600 MHz à 229 €.



CORSAIR Vengeance RGB RS DDR5 RAM 16Go (2x8Go) 5600MHz CL40-40-40-77 1.25V AMD Expo & Intel XMP 3.0 Mémoire pour Ordinateur de Bureau – Gris (CMG16GX5à partir de 389,99 € chez amazon.fr



Plein de bonnes offres pour booster votre PC

C'est suffisant pour jouer à la plupart des gros jeux du moment, mais si vous visez quelque chose d'un peu plus performant, vous pouvez vous tourner vers du 32 Go de RAM avec les CORSAIR Vengeance RGB RS DDR5 32 Go (2x16 Go) 6 000 MHz à 389 € au lieu de 419 € (-7 %). Une version non RGB est actuellement disponible au prix de 349 €.

Enfin, si vous comptez vous faire une vraie bête capable d'encaisser toutes les grosses productions sans sourciller, vous pouvez jeter votre dévolu sur les CORSAIR Vengeance RGB RS DDR5 64 Go (2x32 Go) 6 000 MHz, affichés à 799 € au lieu des 888 € demandés habituellement.

À noter par ailleurs qu'en ce moment sur Amazon, vous pouvez récupérer 15 € à partir de 60 € d'achat sur une sélection de produits dont font partie les articles ci-dessus. L'occasion donc de faire encore quelques économies supplémentaires. Cette offre n'est toutefois valable que jusqu'au 26 juin 2026.