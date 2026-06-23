Les Prime Day Amazon 2026 sont lancés, et c'est le bon moment pour s'équiper en matériel gaming haut de gamme sans y laisser tout son budget.

Parmi les offres du moment, le Corsair VANGUARD AIR 99 Wireless mérite un coup d'œil. Ce clavier gaming récent joue sur deux tableaux : les performances en compétition et le confort au quotidien.



Corsair Vanguard AIR 99à partir de 219,99 € chez amazon.fr



Le Corsair VANGUARD AIR 99 Wireless en promotion pendant les Prime Day

Corsair fabrique des périphériques gaming depuis des années. Avec ce clavier, la marque s'adresse aux joueurs exigeants, mais aussi aux créateurs de contenu et à ceux qui cherchent un clavier polyvalent. Le modèle est en réduction pendant les Prime Day Amazon.

Un clavier pensé pour le jeu compétitif

Le VANGUARD AIR 99 Wireless embarque des switchs optiques low-profile CORSAIR OPX, rapides. Avec un taux d'interrogation qui monte jusqu'à 8 000 Hz, la réactivité suit même dans les jeux compétitifs. Le clavier gère aussi le N-Key Rollover et le FlashTap, deux technologies qui assurent une détection fiable des commandes quand les actions s'enchaînent vite.

Son format 99 % garde le pavé numérique tout en réduisant l'encombrement sur le bureau. Un bon compromis pour les joueurs qui ne veulent pas renoncer à leur confort de travail ou de création.

Un clavier qui va plus loin que le gaming

Lors de notre test sur Gameblog, on avait apprécié ce positionnement hybride, entre clavier gaming et outil de productivité. Le VANGUARD AIR 99 Wireless intègre plusieurs touches compatibles Stream Deck et un écran LCD personnalisable, capable d'afficher des informations ou des raccourcis.

Côté connectique, le clavier couvre large :

Connexion sans-fil Slipstream 2,4 GHz

Bluetooth

USB-C filaire

Compatibilité Windows et macOS

Intégration Stream Deck native

L'ensemble repose sur un châssis en aluminium robuste, qui donne tout de suite une impression de fabrication soignée.

Un modèle premium qui s'adresse aux passionnés

Le VANGUARD AIR 99 Wireless ne joue pas dans la cour des claviers d'entrée de gamme. Il vise une expérience haut de gamme, pour le jeu comme pour la productivité. Plusieurs tests internationaux saluent sa qualité de fabrication, son confort de frappe et les performances de ses switchs optiques.

Si vous voulez un clavier gaming qui tienne la route aussi bien sur Counter-Strike 2, Valorant ou Call of Duty que pendant vos journées de travail, cette promo Prime Day vaut le détour.